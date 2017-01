Mariah Carey / Video, la cantante in crisi per via del marcato playback si da alla fuga ma non rinuncia alla tv! (oggi, 2 gennaio 2017)

MARIAH CAREY, VIDEO: LA CANTANTE DIMENTICA TUTTO CON IL SUO SHOW! VIDEO (OGGI 2 GENNAIO 2017) - Tanaka esce dalla torta e tutto cambia per Mariah Carey che cerca di dimenticare quello che è successo a Capodanno con una nuova puntata del suo show Mariah's World in onda proprio qualche ora fa negli Usa. A quanto pare proprio oggi i giornali e i siti web stanno facendo il punto su quanto è accaduto nel fine settimana su cui, negli Usa, è già calato il sipario visto che la stessa cantante ha liquidato la storia con un niente di fatto senza tornare più sull'argomento. Il suo profilo Instagram è la prova che l'accaduto e il mancato playback disponibile per la sua performance di New York è già un lontano ricordo. La star ha pubblicato un promo della nuova puntata del suo show con tanto di ballerini e Tanaka pronto a venire fuori dalla torta per un ballo sexy. Tutto dimenticato? Speriamo proprio di sì.

MARIAH CAREY, VIDEO: LA CANTANTE ABBANDONA IL CONCERTO DI CAPODANNO PER PROBLEMI TECNICI (OGGI 2 GENNAIO 2017) - Mariah Carey si è resa protagonista di un vero e proprio show a New York in occasione del concerto di Capodanno. La nota cantante insieme a Thomas Rhett e Gloria Estefan doveva esibirsi a Times Square a New York in occasione dei festeggiamenti del primo dell'anno. Durante la sua esibizione, però, ci sono stati diversi problemi tecnici sul palco che non le hanno permesso di cantare e per questo motivo la Carey infuriata ha lasciato il concerto lasciando tutti meravigliati della sua azione. Lo show, tra l'altro, era trasmesso in diretta sulla rete Abc, quindi in America tutti hanno assistito a questa sfuriata della cantante che ha deciso di non continuare a cantare visto che l'audio non glielo permetteva. Qualche ora dopo sono arrivate le scuse della stessa Mariah Carey attraverso i suoi profili social, visto che ha ricevuto diverse critiche dopo aver abbandonato il palco durante il concerto di Capodanno: "Capitano i guai. Abbiate tutti un anno felice e in salute. Questo è per fare ancora notizia nel 2017!” si legge su Instagram. Nessuna improvvisazione per la cantante che tradita dal playback ha dato il via così al suo nuovo anno. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI MARIAH CAREY

© Riproduzione Riservata.