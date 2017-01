Masterchef italia 6 / Ed. 2017, Michele Cogni eliminato a causa del purè (oggi, 2 gennaio 2017)

MASTERCHEF 6, EDIZIONE 2017: MICHELE COGNI ELIMINATO A CAUSA DEL PURE' (OGGI 2 GENNAIO 2017) - I venti concorrenti di Masterchef 6 sono stati scelti dai quattro giudici del noto programma di Sky, tra questi però non rientra Michele Cogni che si è fermato ad un passo dall'entrata della cucina più famosa d'Italia. Il cuoco gestisce un negozio di scarpe a Novi Ligure ed è stato escluso proprio nell'ultima puntata che assegnava i venti posti. Non è andata bene la sua preparazione del purè, dopo aver superato il primo scoglio con la ricetta del potage Pompadour, tre voti favorevoli su quattro , Joe Bastianich è stato l'unico a dire di no. "Peccato, ma è stata un’esperienza indimenticabile, che ripeterei volentieri. Mi spiace uscire per un piatto apparentemente semplice, però sono contento di essere arrivato tra i primi quaranta posti" commenta a caldo Michele Cogni, con le parole riportate da 'La Stampa'. "Posso dire di avere indossato il grembiule di Masterchef, anche se non ho potuto portarlo a casa. Quel che mi ha sorpreso sono i tempi lunghi della televisione: prove ripetute all’inverosimile" conclude il cuoco dilettante che era ad un passo dal suo sogno.

© Riproduzione Riservata.