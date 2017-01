OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, previsioni annuali e di oggi lunedì 2 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli, Scorpione, Cancro e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI ANNUALI E DI OGGI 2 GENNAIO A LATTE E MIELE: LA GUIDA ASTRALE DEI SEGNI DELLO ZODIACO - L'attesa per l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox è trepidante e, infatti, si rincorrono le domande in attesa delle previsioni dell'astrologo. Come sarà il 2017 per i segni zodiacali? Cosa ci riserverà il nuovo anno, ad esempio, dal punto di vista sentimentale? Ci saranno già sorprese in questa prima settimana del 2017 anche sotto il profilo del lavoro, della fortuna e del successo. Scopriremo, dunque, quali segni faticano a rimettersi in careggiata dopo la chiusura del 2016 e quali invece appaiono già particolarmente scattanti ai nastri di partenza. Gettare bene le basi in questa primissima parte dell'anno è importante per raccogliere poi i frutti nel corso dei prossimi mesi, ma se le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox rivelassero un inizio un po' complicato, non dovreste lasciarvi prendere dall'ansia, perché c'è tutto il tempo a disposizione per rimediare e fare sì che quest'anno sia indimenticabile. E allora non vi resta che dare un'occhiata alle indicazioni che l'astrologo ha dato segno per segno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO ARIETE - Le previsioni di Paolo Fox in relazione all'Oroscopo del 2 gennaio 2017 per il segno dell'Ariete lasciano ben sperare per la giornata di oggi. Queste le parole dell'astrologo a Radio Lattemiele:"È iniziato un anno di crescita, di rinascita, probabilmente anche di fatica, però qualche disputa d'amore si può risolvere. Poi nei primi mesi dell'anno, se hai ascoltato anche le mie previsioni generali, proprio i sentimenti potranno stupirti tra febbraio e giugno con la nascita anche di un amore importante. Non cercare storie con persone impossibili, con persone che non sono disponibili per te: questa è una tua classica caratteristica che tra l'altro ripeto da un po' perché Giove opposto ha in sé questo senso della negazione, che per te deve diventare affermazione a tutti i costi". Insomma, cari Ariete: evitate di complicarvi la vita.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO TORO -Non arrivano grandi notizie per i nati sotto il segno del Toro dalle previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox per oggi, lunedì 2 gennaio 2017. Intervenuto a Radio Lattemiele, Fox ha dichiarato:"Toro: hai una bella situazione generale e poi Venere torna finalmente positiva. Io ho parlato di rapporti un po' particolare per Toro, Leone, Scorpione soprattutto a dicembre, senza per forza intendere che sono in crisi questi segni, perché poi c'è chi è in crisi ma c'è anche chi è troppo lontano dal partner. Ecco, quindi non prendiamo questa condizione generale come una condizione di stress irrisolvibile. Il vero problema è che il Toro sì, ha qualche problema in più per quanto riguarda le finanze, il rapporto con gli altri, quindi in qualche modo si trova in una situazione di forte stress: basta un nonnulla per discutere".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO GEMELLI- Il consiglio per i nati Gemelli proveniente dall'Oroscopo 2017 di Paolo Fox per la giornata di oggi, 2 gennaio 2017, è quello di pazientare dinanzi ai rallentamenti. Ecco riportato l'intervento dell'astrologo sulle frequenze di Lattemiele:"Per i Gemelli si apre una settimana all'insegna della tensione: questo perché sia nel lavoro che nella vita privata ci sono state troppe cose da discutere e quei rallentamenti, di cui parlo spesso, che il Gemelli non accetta. Perché il Gemelli vuole tutto rapidamente. Mercurio è il Pianeta di questo segno zodiacale: Mercurio è il messaggero degli Dei e insomma andava piuttosto veloce, non era un tipo che se la prendeva comoda. Quindi i Gemelli quando non hanno delle risposte possono anche diventare suscettibili, dispettosi. Ecco, in amore attenzione: perché se una persona non ti dà risposte o non è così certa delle tue azioni potresti molto arrabbiarti".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO CANCRO - Per tutti gli appartenenti al segno zodiacale del Cancro, secondo l'oroscopo 2017 di Paolo Fox, la giornata di oggi, 2 gennaio, sarà caratterizzata da una grande pesantezza. L'astrologo, nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Lattemiele, ha spiegato agli ascoltatori:"Queste sono delle giornate importanti, ma anche un po' pesanti, perché c'è da cancellare qualche emozione negativa legata al passato. Poi entro mercoledì qualcuno farà una grande scelta di lavoro. A livello sentimentale devo dire che il prossimo fine settimana riavvicinerà le coppie che sono state lontane, soprattutto tra ottobre e novembre". Paolo Fox ha poi riservato un ottimo consiglio ai nati Cancro:"L'ideale sarebbe tagliare qualche ramo secco: liberarsi di qualche grande peso".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO LEONE- Sono previsioni "attendiste" quelle che caratterizzano l'oroscopo 2017 di Paolo Fox per il Leone in relazione alla giornata di oggi, 2 gennaio. Queste le parole concesse dall'astrologo a Radio Lattemiele:"Per il Leone inizia una settimana in grande stile, poi già ieri abbiamo visto qualcosa in più. Questo è un lunedì importante perché permette di dimenticare qualche ansia. Ho detto che Toro, Leone, Scorpione sono segni che hanno discusso un po' a dicembre ma magari semplicemente sono rimasti un po' in pena per delle questioni di soldi, per delle questioni di carattere pratico quindi, quelli che vivono una storia importante non devono buttarla alle ortiche; quelli che hanno chiuso una storia potrebbero da febbraio, non ora, ripartire con un grande successo personale e questo vale tra l'altro anche per il lavoro".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO VERGINE - Cos'ha in serbo questo lunedì 2 gennaio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine? La risposta arriva dall'Oroscopo 2017 di Paolo Fox, il noto astrologo intervenuto come ogni giorno a Radio Lattemiele. Ecco le sue parole:"Qui c'è un problema d'amore che potrebbe anche non essere un problema: cioè se c'è una crisi in corso, se ami molto una persona è probabile che in questo momento tu abbia comunque dei problemi perché non puoi affrontare né la crisi, né questa grande passione. Altri sono i pensieri: questi riguardano i soldi, il lavoro, hai ripreso a fare un'attività che si era interrotta. Magari hai fatto più lavori: adesso devi fare un po' il quadro della situazione per capire quale proseguire. Certo i cuori solitari dovranno far passare questo gennaio che sembra un po' insensibile a certe richieste".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO BILANCIA - Sono da leggere con grande ottimismo, per i nati Bilancia, le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox in relazione a questo lunedì 2 gennaio. Ecco l'intervento integrale dell'astrologo a Radio Lattemiele:"Giornata di recupero in attesa di un 2017 che sarà molto importante. Io credo che molti già dall'autunno abbiano pensato ad un trasferimento, ad un'interruzione di lavoro che poi però è diventata fonte di nuove ispirazioni perché i Bilancia comunque dicono di volersi fermare poi nei fatti non sanno star fermi. Questo è un segno che è vero che ama l'equilibrio ma essendo d'aria ha sempre un'idea in testa in più. Importante è cadere in piedi: le nuove occasioni non mancheranno. Giornate buone per i sentimenti".

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI 2 GENNAIO SCORPIONE - Parole incoraggianti nelle previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox per il segno dello Scorpione per la giornata di oggi, lunedì 2 gennaio. Queste le parole dell'esperto degli astri a Radio Lattemiele:"C'è voluto parecchio coraggio per affrontare gli ultimi due mesi. Già oggi e mercoledì giornate che possono farti dimenticare un Capodanno vissuto in maniera un po' pensierosa. Quindi non sono pochi quelli che devono ritrovare fiducia in se stessi ma soprattutto devono ritrovare forma fisica. C'è stata tanta tensione, un po' di malessere, qualche momento di stanchezza. Ora bisogna tentare un recupero e l'amore riprende quota. Da domani lo Scorpione è stato uno dei segni che a dicembre è andato un po' giù con i sentimenti ma ora recupera".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO SCORPIONE - Paolo Fox mette in allarme le coppie più giovani del Sagittario nell'Oroscopo 2017 di lunedì 2 gennaio enunciato a Radio Lattemiele. Ecco le sue previsioni per oggi:"Il Sagittario ha un lieve calo fisico al mattino poi attenzione perché fino a mercoledì potrebbero esserci delle piccole divergenze, delle tensioni. Questo allineamento è molto importante per il lavoro, però attenzione all'amore: io non parlo alle coppie di lunga data che possono vivere problemi comunque superabili. Direi di dare spazio al colloquio soprattutto alle storie nate da poco perché queste potrebbero essere in bilico, soprattutto se sono nate parallelamente ad una relazione ufficiale: ovvero, chi ha tradito, chi ha smarrito l'orientamento in amore, a gennaio potrebbe pensare di aver fatto una stupidaggine e quindi vorrà tornare sui suoi passi".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO CAPRICORNO -Nelle previsioni dell'Oroscopo 2017 di oggi, lunedì 2 gennaio, Paolo Fox svela uno dei tipici modi di fare dei nati sotto il segno del Capricorno. Queste le parole del famoso astrologo a Radio Lattemiele:"Giornata che fa da preludio a quella di domani quando Venere inizierà un bel transito. Cosa vuol dire? Che gennaio innanzitutto è un bel mese per i sentimenti. Ora che i Capricorno non amino le tinte romantiche, i melodrammi lo so. Però è anche vero che il Capricorno quando ama ha un grande trasporto che manifesta più che altro con la sua presenza:'Io sto qui quindi ti amo'. Chi sta con un Capricorno si deve abituare a questo atteggiamento magari poco espansivo ma molto costruttivo. Sabato e domenica giornate migliori per i contatti, per le relazioni. Nel lavoro è necessaria una revisione totale delle tue strategie, forse dovrai anche studiare nuove alleanze dopo la crisi che c'è stata tra ottobre e dicembre".

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO ACQUARIO -Non sono particolarmente positive per i nati Acquario le previsioni Oroscopo 2017 fatte da Paolo Fox a Radio Lattemiele. Questo l'intervento integrale del celebre esperto degli astri in relazione a lunedì 2 gennaio 2017:"Per l'Acquario questo inizio di settimana sembra faticoso: con il pensiero, con l'azione, ci sono tante cose che devi mettere in ordine. I fine settimana non sono facili, sarà così anche per tutto gennaio, però qualsiasi cosa tu debba dire, fare, anche in amore meglio parlarne tra mercoledì e venerdì. Settimana che invita a non stressarsi troppo; controllare sempre le proprietà e i conti è meglio". Insomma, meglio pazientare prima di prendere una risoluzione definitiva in tema d'amore: e attenzione a non perdere d'occhio le questioni economiche...

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI 2 GENNAIO PESCI -Ventata d'ottimismo per i nati sotto il segno dei Pesci dall'Oroscopo 2017 di oggi, lunedì 2 gennaio, divulgato da Paolo Fox a Radio Lattemiele:"Bella situazione con Luna nel segno per tre giorni. Inizio fantastico di un transito di Venere da domani nel segno: quindi questo desiderio di amore, di cui ho parlato spesso diventa più importante. Desiderio di comprensione, desiderio di incontri positivi. I nati Pesci ora non vogliono vivere di ricordi ma vogliono vivere di realtà che siano in qualche modo raggiungibili anche in amore. Dunque favorito chi è solo ma anche chi può ricucire uno strappo. Se c'è stata una separazione nel passato il discorso è diverso perché Saturno è ancora dissonante, però gennaio da questo punto di vista permette di trovare un accordo soprattutto se c'è da decidere per i figli, per la casa, per i soldi. Così anche tra soci e collaboratori si può trovare una via d'uscita a certi problemi".

