Oroscopo 2017 / Oggi 2 Gennaio, le previsioni di Branko

OROSCOPO 2017 DI BRANKO PER OGGI 2 GENNAIO 2017: I SEGNI DI FUOCO Nel consueto appuntamento con l'oroscopo di Branko su Dimensione Suono Due isi è parlato a lungo dei segni di fuoco. L'Ariete ha dalla sua tante buone notizie: l'influsso positivo della Luna ed il ritorno di Mercurio in Sagittario, porterà tanta fortuna per gli amici dell'Ariete, sia in ambito finanziario che nella quotidianità. La vostra mente è distesa e dinamica, tante idee vi frullano: dovrete però aspettare per metterle in pratica. Il Leone ne ha passate tante quest'anno: è arrivato il momento di vivere la felicità vostra e delle persone che vi stanno più a cuore. Tenete d'occhio Giovedì 5 alle ore 20, qualcosa che desiderate da tempo potrebbe accadere. Il Sagittario subirà l'influsso di mercurio in Ariete, sarà un influsso del tutto positivo per voi. Con un po' di tenacia e pazienza, riuscirete a combattere la Luna e Venere, che vi causeranno qualche piccola scaramuccia.

OROSCOPO 2017 DI BRANKO PER OGGI 2 GENNAIO 2017: I SEGNI DI ACQUA - Torna l'appuntamento su Dimensione Suono Due con l'oroscopo di Branko. Il noto astrologo ha parlato anche dei segni d'acqua. Per gli amici del Cancro tutto sommato la settimana comincia bene, nonostante la Luna in Ariete dia qualche piccolo ostacolo nella carriera. Prendendo in mano la situazione e risolvendo questi piccoli problemi, potrete finalmente raccoglierne i frutti. Lo Scorpione ha avuto l'opportunità di salutare i brutti effetti del 2016 e di ripartire con grinta nel nuovo anno. Gli amici dello Scorpione avranno modo di farsi valere, di mostrare a tutti le proprie qualità. Venere in Pesci riserverà per voi novità in amore. Si conclude con il segno dei Pesci, gli amici nati sotto questo segno penseranno ai propri cari, le persone amate o da amare, le persone che vorrebbero incontrare ma non ricontattano per paura o orgoglio. Tutto ciò provoca in voi una nuova pulsione: la voglia di amare ed essere amati, speranza più che realizzabile.

OROSCOPO 2017 DI BRANKO PER OGGI 2 GENNAIO 2017: I SEGNI DI ARIA - Si è parlato dei segni d'aria durante il quotidiano appuntamento con l'oroscopo di Branko su Dimensione Suono Due. I Gemelli, da canto loro, grazie alla Luna iniziano Gennaio con grinta ed entusiasmo: dovrete essere prudenti nelle cose che vi turbano, ed affrontare qualche piccola noia quotidiana. Anche La Bilancia comincia la prima settimana di gennaio nel nome della Dea Bendata, grazie all'influsso della Luna, di Venere e di Giove; tanta fortuna e positività soprattutto nel lavoro. Gli astri sono grandi alleati per gli amici dell'Acquario: buone occasioni per il lavoro, ritroverete vecchie amicizie e ne farete di nuove.

OROSCOPO 2017 DI BRANKO PER OGGI 2 GENNAIO 2017: I SEGNI DI TERRA - Branko ha dato spazio ai segni di terra nel suo spazio su Dimensione Suono Due sull'oroscopo. Per il segno de Toro, sono in vista importanti occasioni sentimentali per sabato 7 e domenica 8 Gennaio: la befana vi porterà tanta soddisfazione ed attimi indimenticabili. Per i nati sotto il segno della Vergine, La Luna al momento non è dalla vostra parte; il suo influsso provocherà dei fastidi nella salute, come gastrite e spossatezza. Riguardatevi un pochino, è stato un Capodanno ricco. Il Capricorno oggi avrà Nettuno in Pesci, e grazie alla Luna, Marte e Venere si prospetta una settimana gioiosa e proficua. Date un'occhio di riguardo all'amore e gli affetti, e tutto andrà liscio come l'olio.

