QUARRY / Anticipazioni puntata 2 gennaio 2017: Mac ucciderà il bersaglio del Broker?

QUARRY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 2 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Quarry, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Horla" e "Le sue buone azioni si diffusero ovunque". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Quarry (Logan Marshall-Green) incontra Gwen (Paige Patterson) per una notte di passione ed infine riceve una telefonata di Suggs (Kurt Yaeger). Scopre così che ha rapito Joni (Jodi Balfour), ma deve sottostare alle sue volontà per riuscire a salvare la moglie. Suggs gli impone infatti di consegnargli 20 mila dollari entro 24 ore, non aggiungendo niente altro. Non sapendo come fare, Quarry decide di contattare direttamente Il Broker (Peter Mullan) per ottenere qualche informazione sul criminale, ma accetta di non parlare con la Polizia e di agire secondo le sue regole. Tommy (Josh Randall) invece è costretto a riferire a Sandy Williams (Kaley Ronayne) che il tossicologico del fratello ha rivelato tracce di alcool e droga e che il Distretto vuole classificare il suo decesso come incidente e non come omicidio. Il giorno seguente, Suggs rivela a Joni che Mac l'ha tradita, ma la donna non è disposta a credergli. Con una scusa fa in modo di andare in bagno, preleva un coltello e lo nasconde. Dopo aver avvisato Mac dell'orario per lo scambio, Suggs scopre le intenzioni della donna, ma Joni riesce a liberarsi ed a fuggire a bordo della sua barca. Riesce poi a mettersi in contatto con il marito e a dirgli dove trovarla, proprio mentre Mac sta preparando i soldi per il suo riscatto. Su consiglio di Karl (Edoardo Ballerini), Quarry decide però di tacerle la verità. Quarry rifiuta di portare Joni a casa come vorrebbe, temendo di trovare Suggs ad attenderli. Nega ancora di sapere per quale motivo possa aver rapito la moglie, ma le assicura che si tratta solo di uno che vuole soldi. Suggs invece riprende le forze a casa di Mac, dove usa le sanguisughe per permettere alle ferite di sanarsi in fretta. Poco dopo, Tommy si presenta alla porta, ma se ne va attirato da Verne (Happy Anderson), che pensa sia tutto inutile. Mentre Suggs cerca poi Joni negli uffici in cui lavora, d'improvvisso la donna decide di andarsene via senza dare alcuna spiegazione al marito, per poi ritornare come se nulla fosse. Non ha ancora digerito il fatto che sia stato via un anno intero senza darle sue notizie e che abbia preferito i suoi commilitoni a lei, ma rimane ammutolita quando capisce cosa lo ha spinto a ritornare in guerra. La tensione rimane comunque a livelli molto alti, soprattutto perchè Joni inizia ad intuire perché l'abbiano rapita in realtà. Dopo averli rintracciati, Suggs uccide il gestore del motel ed aggredisce Mac, ma viene freddato da una donna al soldo del Broker.

QUARRY, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "HORLA" - Mac chiede in prestito al padre 4 mila dollari nel tentativo di ottenere una svolta per sé e per Joni. Nel frattempo, Tommy continua a fare indagini sul possibile collegamento fra Mac e Cliff, così chiede a Sandy informazioni su Joni. Intanto, il Broker chiede a Mac di partecipare ad un party, dove gli indica una persona che deve uccidere per suo conto, ma subito dopo afferma che si trattava solo di uno scherzo. Una folla di uomini aggredisce intanto un gruppo di studenti afroamericani e Eugene Lindwood ne aggredisce uno, finendo infine in manette. EPISODIO 4 "LE SUE BUONE AZIONI SI DIFFUSERO OVUNQUE" - Mac scopre che il Broker sta concludendo una trattativa commerciale alla piantagione con altri uomini. In una delle sue allucinazioni, vede inoltre un uomo con una maschera vietnamita. Al mattino succesivo, Mac ed il Broker fanno colazione in ristorante. Il criminale vuole sapere se Joni sa qualcosa del loro affare e riduce il debito di Mac di mille dollari.

