RIZZOLI & ISLES 7 / Anticipazioni première del 2 gennaio 2017, la serie sbarca in Italia con la sua ultima stagione

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via la nuova stagione di Rizzoli & Isles 7, che debutterà nella prima serata di Premium Crime di oggi, lunedì 2 gennaio 2017. La premiere sarà divisa nei primi due episodi che vedremo questa sera, intitolati "Riso e proiettili" e "Curve pericolose". I fan conoscono già da quasi un anno la tremenda verità: lo show volgerà al termine proprio con il settimo capitolo. Gli ascolti della serie Tv hanno iniziato infatti a calare già dalla quinta stagione, tanto da non dare le soddisfazioni sperate ai vertici della casa di produzione Turner Entertainment. In particolare, lo show ispirato ai racconti omonimi di Tess Gerritsen, riuscì a superare qualsiasi aspettativa il secondo anno di messa in onda ed ottenne così il titolo di uno dei programmi più popolari in America. Un successo che tuttavia non venne mai raggiunto negli anni successivi. Ritroveremo quindi per l'ultima volta le due amate protagonista Angie Harmon e Sasha Alexander, rispettivamente nei panni di Jane e Maura, oltre al resto del cast che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni. Le due agenti dovranno innanzitutto rivelarci il mistero di ciò che è accaduto nel finale precedente: chi è stato ferito? I telespettatori in questi mesi hanno temuto il peggio per la vita di Korsak , interpretato dall'attore Bruce McGill, che dopo essere sfuggito a morte certa a causa di un ordigno artigianale, ha sfiorato la Signora Nera anche subito dopo il tanto atteso matrimonio con la compagna. A discapito dei timori del pubblico, a fare le spese del misterioso cecchino sarà Nina, ovvero l'attrice Idara Victor. Nelle precedenti puntate una delle attese maggiori riguardava proprio lo sviluppo del suo personaggio, che subirà quindi un piccolo approfondimento in previsione del finale. Un'evoluzione che non soddisferà ovviamente i fan della serie, ma che contribuirà a dare il volto alla silenziosa minaccia che ha attentato più volte alla vita di tutta la squadra.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "RISO E PROIETTILI" - In seguito all'attacco al bar, Nina viene sottoposta ad un intervento chirurgico per la ferita d'arma da fuoco, mentre Maura è stata colpita alla testa. Jane crede che la responsabile sia Alice Sands, già conosciuta in precedenza, e decide di iniziare a cercala. La detective non si frenerà nemmeno dal coinvolgere la stampa, in fermento a causa della fuga della sospettata e convinta che non sarebbe mai dovuto succedere. Jane decide quindi di fare leva sui punti devoli di Alice, definendola incompetente, in modo che decida di uscire allo scoperto, ma attira su di sé un richiamo dei piani alti della Polizia. In seguito si scoprirà che la stessa Alice si è inserita fra le fila di chi l'ha aiutata a compiere la sua vendetta su Jane. Intanto, Korsak decide di ritardare il pensionamento, mentre Angela deciderà di interrompere la relazione con Ron pur di proteggere la sua famiglia.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "RISO E PROIETTILI" - Jane scopre che Alice si è avvalsa dell'aiuto di un uomo conosciuto come Il Ragioniere, che viene però ucciso dalla Polizia prima che possa interrogarlo. I fondi della criminale sembrano quindi agli sgoccioli, particolare che fa sperare a Jane in un suo passo falso. Nel frattempo, Maura trova del sangue di bovino sui vestiti della vittima, portando la squadra ad arrestare Alice. A causa dell'assenza di prove scientifiche che dimostrino il suo coinvolgimento nella sparatoria, la donna verrà comunque rilasciata in un secondo momento. La squadra riesce tuttavia a dimostrare che la sua fuga precedente è collegata alla morte di un poliziotto. Messa alle strette, Alice prenderà in ostaggio un adolescente, costringendo Jane a spararle, nella speranza che i testimoni abbiano dei dubbi sull'azione della detective.

