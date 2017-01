Sanremo 2017 / Festival news: Insinna, Cirilli e Brignano ospiti di Carlo Conti? (oggi, 2 gennaio 2017)

SANREMO 2017: NEWS, INSINNA, CIRILLO E BRIGNANO OSPITI DI CARLO CONTI? (OGGI 2 GENNAIO 2016) - Continuano a trapelare informazioni circa gli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2017. Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX' pare che il presentatore Carlo Conti voglia Flavio Insinna, Gabriele Cirilli ed Enrico Brignano che salirebbero sul palco in un'unica formazione e non separati come succedeva nelle scorse edizioni per gli ospiti comici. Sarebbe una sorte di sfida tra romani e toscani da contrapporre a Conti, Pieraccioni e Panariello. Brignano era stato a Sanremo lo scorso anno nella quarta serata dove ha deliziato tutti con il monologo dedicato al figlio che non era ancora nato. Cirilli invece si presentò sul palco dell'Ariston nel 2015 e con Conti è il protagonista di 'Tale e quale show', mentre per Insinna fu Pippo Baudo ad invitarlo a Sanremo nel 2007. Per ora si parla solo di indiscrezioni, gli ospiti dovranno essere ufficializzati nelle prossime settimane dallo stesso Carlo Conti considerando che manca poco più di un mese all'inizio del Festival della canzone italiana.

© Riproduzione Riservata.