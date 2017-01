STAR WARS: L’ATTACCO DEI CLONI/ Su TV8 il film con Natalie Portman e Ewan McGregor

STAR WARS: L’ATTACCO DEI CLONI, IL FILM SU TV8: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Oggi, lunedì 2 gennaio 2017, TV8 trasmetterà in prima serata, alle 21.15, Star Wars: L' attacco dei cloni, film del 2002 diretto da George Lucas. La pellicola, pietra miliare del genere fantastico-fantascientifico, è interpretata da Natalie Portman, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Pernilla August, Samuel L. Jackson e Christoper Lee. Andiamo a scoprire la trama nel dettaglio.

STAR WARS: L’ATTACCO DEI CLONI, IL FILM SU TV8: LA TRAMA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Conte Dooku, ex maestro Jedi, si pone a capo di un movimento secessionista che sta mettendo in serio pericolo la Repubblica Galattica. Per questo si fa strada l' idea di istituire un'armata che possa supportare i Jedi nella protezione del loro spazio e che viene strenuamente portata avanti da Padmé Amidala, una senatrice. Quando questa approda a Coruscant per dare il suo voto ad una legge che dia la possibilità di fare ciò, qualcuno attenta alla sua incolumità, così Obi Wan-Kenobi e il suo allievo Anakin Skywalker ricevono il compito di proteggerla. Essi sventano una tragedia per la seconda volta e in più fanno prigioniera l' artefice materiale dell'attentato, la mutaforma Zam Wesell. Questa viene però assassinata dal cacciatore di taglie che l'aveva incaricata della missione. Obi-Wan Kenobi viene perciò investito del compito di far prigioniero il cacciatore di taglie, mentre ad Anakyn Skywalker viene dato l’onere di far da scorta a Padme mentre questa si nasconde a Naboo, e i due finiscono per innamorarsi. Indagando, Obi-Wan Kenobi si spinge fino al pianeta oceanico Kamino: qui è cominciata la produzione di replicanti a immagine e somiglianza di Jango Fett, un cacciatore di taglie. Non è difficile per Obi-Wan Kenobi fare un collegamento tra costui e l' individuo che sta provando a catturare. Servendosi di un segnalatore posizionato sulla nave del nemico, il maestro arriva fino a Geonosis: è qui che il suo uomo è arrivato assieme a Boba, suo figlio clone. Intanto Anakyn Skywalker decide di recarsi con Padmé a Tatooine per accertarsi delle condizioni di sua madre Shmi perché ha avuto alcune premonizioni in cui la donna sembrava stare davvero male. Arrivati sul posto apprendono che la donna è stata fatta prigioniera dai Tusken e che sono davvero poche le speranze di trovarla ancora viva. Giunto al rifugio dei Tusken Anakin scopre che sua madre è ancora viva, ma in pessime condizioni in quanto è stata barbaramente torturata. Poco dopo Shmi passa a miglior vita proprio mentre si trova tra le braccia del figlio, il quale annienta i carnefici della madre e poi rivela a Padmé cio che ha fatto. Obi-Wan Kenobi nel frattempo viene a conoscenza del fatto che il Conte Dooku è in combutta con Nute Gunray, viceré della federazione, e che i due stanno mettendo a punto un esercito di droidi per portare a termine il loro progetto secessionista. Perciò segnala tutto ad Anakin e prova anche a raggiungere il Consiglio Jedi attraverso la trasmissione di un segnale, ma viene fatto prigioniero, e poco dopo anche ad Anakin e Padmé tocca la stessa sorte. Palpatine, Cancelliere Supremo, viene incaricato di dirigere la battaglia contro i droni, e Obi-Wan Kenobi e Anakin, liberati da an gruppo di Jedi, trovano Dooku e lo sfidano: il Conte infligge loro una sconfitta ma non riesce a battere Joda e così si dà subito alla fuga riparando a Coruscant, dove affida a Darth Sidious, suo maestro, i modelli per un arma invincibile chiamata la Morte Nera. È l' origine della guerra dei Cloni. Infine Padmé Amidala e Anakyn Skywalker convolano a nozze di nascosto su Naboo.

