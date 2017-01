STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Lo stagista inaspettato, CSI Scena del crimine, Una serata...bella per te, Mogol (lunedì 2 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Il 2017 ha da poche ore mollato gli ormeggi, per usare un termine proprio dei marinai e le reti Mediaset si prodigano per offrirci in quello che è il primo lunedì dell'anno una programmazione decisamente all'altezza delle aspettative di chi vuole dare il benvenuto alla prima settimana di lavoro con qualcosa di bello da guardare in tv. Si comincia su Canale 5 con uno degli ultimi film di Robert De Niro a cui farà seguito l'informazione di rete. Italia Uno fa invece partire l'anno con il botto, considerando che vedremo l'ultima inedita stagione di CSI, a cui seguirà un film. E un film ci sarà anche su Rete 4, non prima però della replica di un programma live dedicato a Mogol. La 5 e Mediaset Extra fanno scelte tra loro diversissime, considerando che una ci offre un dramma tratto da un romanzo e l'altra la replica di un programma con Gerry Scotti.

Iris e Top Crime seguono lo stesso percorso, visto che una sceglie un film di Robert Redford e l'altra una serie tv abbastanza di nicchia, mentre Italia 2 opta per qualcosa di decisamente più conosciuto per quanto concerne il piccolo schermo. Infine c'è Boing, che sceglie i cartoni animati. Cosa dire su chi vincerà questa serata? Secondo noi Robert De Niro è sempre Robert De Niro e quindi Canale 5 dovrebbe primeggiare.

Guardando meglio quello che ci attende nel primo lunedì dell'anno scopriamo come su Canale 5 c'è una delle ultimissime interpretazioni di Robert De Niro, che nel 2015 si è impegnato nella commedia Lo stagista inaspettato. Il film narra le vicende di un settantenne, vedovo e in pensione, il quale decide di tornare nel mondo del lavoro per passare il tempo: e lo farà come stagista. Nel cast figura anche Rene Russo, assai nota negli anni '80 e nei primi anni '90. Se Canale 5 sceglie un film assai recente e con un attore che è parte integrante della storia del cinema, Italia Uno fa una scelta decisamente interessante. Il motivo? Ci permette di iniziare questo 2017 con l'ultima imperdibile stagione di CSI Scena del crimine, una delle serie che hanno fatto la storia del piccolo schermo in questo ultimi 15/20 anni. Senza dubbio si tratta di un regalo decisamente gradito a quanti hanno amato questa serie. Rete 4 fa per certi versi una scelta di profilo più basso rispetto alle sorelle maggiori, considerando che propone la replica di un evento live dedicato a Mogol, dove diversi cantanti che hanno avuto modo di cantare pezzi da lui scritti e arrangianti gli rendono omaggio. Senza dubbio una replica è, come detto, scelta di carattere diverso rispetto ad altre, ma la musica è sempre qualcosa di ben accetto e quindi Una serata...bella per te, Mogol, sarà comunque interessante.

Su La 5 film di notevole intensità drammatica che è consigliabile a quanti amano il cinema di assoluto spessore. Sul canale ci sarà infatti spazio per Amabili resti, storia di una ragazza che viene uccisa dal vicino di casa e che dovrà trovare il modo di riposare in pace e di aiutare i suoi cari, che non riescono a superare il lutto. Su Mediaset Extra atmosfere decisamente meno cupe grazie a Gerry Scotti: come sempre quando si parla del canale, ci aspetta una replica. Tuttavia Little Big Show è ottimo se si vuole passare la serata con tutta la famiglia. Iris sceglie Robert Redford, mentre Italia 2 va in direzione della serialità americana. La prima ci fa vedere il western La leggenda di Bagger Vance, mentre la seconda ci farà ridere di gusto con Big Bang Theory, ormai non più un qualcosa per soli "nerd". Chiudiamo questa carrellata con Top Crime e Boing, che non smentiscono quel che ci si aspetta da loro: una ci farà provare brividi con State of Affair, mentre l'altra punta a farci rilassare con Dr Slump.