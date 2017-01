STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Belle and Sebastian, Il collegio, Supercondriaco, Il Mistero di Ragnarok (lunedì 2 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Primo lunedì dell'anno sulle reti Rai e la proposta è decisamente interessante, segno che anche quest'anno il servizio pubblico vuole cercare di proporre programmi di qualità. Questa prima serata del lunedì inizia con Belle and Sebastian, film che copre la prima serata di Rai Uno e che nel 2013 ha segnato il ritorno in grande stile dei film per ragazzi. Su Rai Due l'anno parte con qualcosa di decisamente interessante, ovvero quello che probabilmente è il primo docu-reality ambientato nel passato. Su Rai Tre spazio alla comicità di spessore con Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, film franco-belga. Per quanto riguarda la seconda serata dei tre canali si andrà dalla cultura su Rai Uno, all'informazione su Rai Tre, passando per la Gialappa's su Rai Due. Rai 4 e Rai 5 scelgono un film d'avventura e un documentario avente come sempre ad oggetto l'arte, mentre Rai Movie e Rai Premium prediligono decisamente il piccolo schermo con una serie tv ed una fiction. Secondo noi la lotta per gli ascolti sarà ristretta a Rai Uno e Rai Due.

Belle e Sebastian si può definire senza paura di essere smentiti come un vero e proprio marchio dell'intrattenimento per ragazzi. Questo è uno dei motivi per cui il film Belle and Sebastian, che è uscito nelle sale nel 2013 e che ha avuto anche un sequel, risulta così interessante. La storia, volendo sintetizzare al massimo, è quella dell'amicizia tra un ragazzo e un cane di montagna nella Francia sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale.

Per quanto riguarda Rai Due si può senza dubbio dire che anno nuovo vita nuova sia un detto quasi utilizzabile, considerando che in questa serata del 2 gennaio vedremo un programma nuovo di zecca. La scelta del canale è caduta su Il collegio, una sorta di reality ed esperimento sociale. Condotto dalla voce narrante di Giancarlo Magalli, vedremo 18 teenagers dei giorni nostri alle prese con il vivere in un collegio degli anni '60. Senza dubbio si tratta di un programma originale e molto interessante per tutte le fasce d'età. Se però quello che si cerca in quello che è il primo lunedì sera del 2017 è una commedia europea, ecco che allora Rai Tre sembra accontentare tale aspettativa. E il tutto avviene grazie a Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, recente pellicola franco-belga dove il protagonista è un signore ipocondriaco che per un puro caso si ritrova a essere scambiato per il capo della resistenza ad una dittatura di un immaginario paese dell'Est Europa. Il tutto risulta, lo anticipiamo, molto divertente. Film norvegese d'avventura e assai recente quello che invece ha scelto Rai 4 per quanto concerne questo freddo lunedì sera. Cosa ci attende sul canale? Il Mistero di Ragnarok, film che prende spunto da un'antica leggenda scandinava e che piacerà davvero agli amanti dell'avventura. Rai 5 conferma di voler essere, anche in questo 2017, la rete Rai maggiormente dedita alla cultura. Questo chiaro messaggio ci viene stasera lanciato attraverso The Art of Gothic. Stasera vedremo la prima puntata di una serie di documentari che raccontano la nascita e l'evoluzione dello stile neo-gotico in tutti i campi dell'arte. Rai Movie segue invece una linea di continuità. La rete infatti prosegue nel suo accompagnarci verso la fine di Hell On Wheels, una delle serie rientranti nei period-drama più interessanti degli ultimi anni. Replica di un film per la TV su Rai Premium: stasera è la volta di Santa Barbara, prodotto che racconta, come si evince chiaramente dal titolo, la vita di una delle personalità più amate dai credenti cattolici di tutto il mondo.