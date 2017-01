STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Deadpool, Quarry, pagato per uccidere', Grey's Anatomy (lunedì 2 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 2 GENNAIO 2017 - Il 2017 di Sky inizia col botto. Venerdì 2 gennaio è infatti prevista una prima serata molto ricca, pronta ad intrattenere gli abbonati con programmi e film per tutti i gusti. Su Fox andrà in onda il finale di stagione della serie tv a tinte horror The Exorcist. Su Fox Crime, canale dedicato alle fiction poliziesche, ci sarà spazio per un atteso ritorno, quello di Elementary, in prima visione con due nuovi episodi della quarta stagione della serie. Sulla casa delle miglior serie tv Sky Atlantic proseguono le avventure del killer Quarry, nell'omonima fiction Quarry, pagato per uccidere, mentre su Fox Life vanno avanti le storie d'amore e i drammi di Grey's Anatomy, arrivato alla tredicesima stagione. Su Sky Uno pattinatori professionisti e star televisive si sfidano a colpi di piroette e coreografie nel talent show Ballando sul ghiaccio.

Molto ricca la prima serata anche per quel che riguarda il cinema. Su Sky Cinema 1 verrà proiettato Deadpool, con protagonista l'eroe più svitato della Marvel alle prese con la lotta a dei pericolosi criminali. Su Sky Cinema Christmas c'è posto invece per la simpatia travolgente di Checco Zalone e il suo Sole a Catinelle. A intrattenere grandi e piccini su Sky Cinema Family ci pensa Inside Out, capolavoro animato della Disney vincitore di un Premio Oscar nella categoria film d'animazione. Amori e passioni travolgenti su Sky Cinema Passion, con Val Kilmer e il premio Oscar Mira Sovino protagonisti del film drammatico A prima vista, che racconta una travagliata storia d'amore. Sul canale dedicato alle passioni forti Sky Cinema Max arriva invece Il primo cavaliere, pellicola ambientata nel Medioevo con Sean Connery e Richard Gere che duellano per conquistare il cuore di una donna.