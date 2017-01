STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti tornano su Canale 5: quali servizi andranno in onda oggi, 2 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Torna oggi, lunedì 2 gennaio 2017, il Tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, come al solito condotto dalla coppia Ezio Gregio e Enzino Iachetti: dopo la pausa del weekend (lo scorso sabato la trasmissione non èandata in onda per lasciare spazio al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), i due presentatori sono pronti per andare in scena al fianco, come sempre delle veline. Prima di scoprire di cosa parleranno, rivediamo i servizi della puntata di venerdì 30 dicembre 2016. Si inizia con con Jimmy Ghione che ritorna in Darsena presso il porto di Fiumicino, per monitorare il degrado all’interno della Darsena interna, l’inviato documenta anche grazie ad alcune interviste degli addetti ai lavori e dei proprietari di imbarcazioni. Capitan Ventosa, invece, con il suo immancabile costume giallo, si reca a Rozzano per monitorare il cantiere del tram nr. 15, un cantiere che procede dal lontano 2009 e che porta degli innegabili svantaggi ai residenti. L’inviato documenta come le lungaggine burocratiche e i continui fallimenti delle ditte incaricate della costruzione, hanno portato problemi non solo ambientali ma anche economici, soprattutto ai tanti commercianti che hanno le loro attività in una zona prospicienti ai due chilometri del cantiere mai finito. Si passa poi ad Edoardo Stoppa, che si interessa dei botti usati per festeggiare il capodanno, l’inviato si reca a Taranto per porre il problema, e pone la sua attenzione sul fenomeno dei botti illegali, intervistando anche esperti del campo. Si scopre cosi che molti dei petardi più grossi, sono sì autorizzati dal decreto ministeriale, ma tale autorizzazione è valida solamente all'interno delle manifestazioni pirotecniche, e non certo in strada allo scopo di festeggiare l'avvio del nuovo anno. Importanti le raccomandazioni che seguono in coda al servizio, raccomandazioni che puntano all’utilizzo solamente di giochi autorizzati e in zone sicure.

Il mago Antonio Casanova propone invece un’illusione multimediale, con un esperimento dedicato al nuovo anno, esperimento che porta lo spettatore Rio de Janeiro. Davide Rampello si reca invece a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, per porre l’attenzione sugli allevamenti di galline. L’inviato visita un allevamento avicolo che mantiene un altissimo standard qualitativo, cercando di crescere i pennuti in un ambiente a loro congeniale, allo scopo di esasperare il gusto delle uova da loro prodotti. L’allevamento che esce dagli schemi della produzione intensiva, non fa altro che dare lustro alla produttività italiana, e per questo gli imprenditori che hanno creato il progetto, Alessandra e Antonio Biancofiore, hanno meritato l’inserimento nel programma all'interno della rubrica "Paesi e paesaggi". Si passa poi a Cristina Gabetti che parla agli spettatori di cervello e ricerca, l’inviata intervista una importante neuro scienziata, Divya Chander, che mette al corrente gli spettatori di tutte le complesse ricerche che interessano il cervello umano. Il servizio denominato "Occhio al futuro" pone l’attenzione su quanto ancora c'e’ da fare, soprattutto sulla ricerca celebrale. Successivamente è la volta del bravo Dario Ballantini che interpreta in maniera esilarante il neo presidente americano Donald Trump, molte le gag tutte molto divertenti, gag che sfruttano finanche l’incredulità dei passanti romani, che in maniera divertente fanno da spalla al bravo inviato.

