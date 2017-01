SUPERCONDRIACO - RIDERE FA BENE ALLA SALUTE / Il film in onda in prime time su Rai3 con Dany Boon nei panni di un ipocondriaco (oggi, 2 dicembre 2017)

SUPERCONDRIACO - RIDERE FA BENE ALLA SALUTE, UN IPOCONDRIACO IN CERCA DI CURA PER LE SUE PARANOIRE FRA EQUIVOCI E GAG - IL CAST: Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute è il film che va in onda oggi, 2 gennaio 2017 su Rai 3. Il film è un commedia franco-belga del 2014, che vede la regia di Dany Boon (Giù al nord), professionista che cura altresì il soggetto e la sceneggiatura del lavoro, oltre a interpretare il protagonista, l’ipocondiraco Romain Faubert, il volto del dottore che lo ha in cura da anni, il dott Dimitri Zvenka è di Kad Merad. La giovane Alice Pol, invece, è l’attrice che interpreta Anna, la sorella del medico di cui Romain si innamorerà.

SUPERCONDRIACO - RIDERE FA BENE ALLA SALUTE, UN IPOCONDRIACO IN CERCA DI CURA PER LE SUE PARANOIRE FRA EQUIVOCI E GAG - LA TRAMA: Il film si basa sulla vita di una persona ipocondriaca, Romain Faubert. L’uomo in cura da ben diciotto anni presso il suo dottore, assilla il professionista con le sue continue lamentele, inerentemente il suo stato di salute, e porta il medico spesso e volentieri all’esasperazione. Egli, Dimitri Zvenka, che oltre a essere il medico condotto di Romain è anche il suo migliore amico, decide di dare una scossa psicologia al malato immaginario, e lo convince ad accompagnarlo in un centro d’accoglienza di profughi provenienti dal suo paese d’origine, un paese immaginario dell’Est Europa, il Tcherkistan, paese governato da una sanguinaria dittatura militare, che di fatto porta sofferenze indicibili non solo alla popolazione ma anche agli esuli francesi. L’idea del medico è quella di mettere il suo amico dinanzi alle vere sofferenze della vita, in maniera tale da fargli dare la giusta considerazioni alle sue sofferenze del tutto immaginarie. Tutto va storto però già dal momento dell’ingresso dei due nel centro, governato dalla sorella del dottore, la bella e libertina Anna. Romain viene infatti scambiato, vista la sua somiglianza, per il leader della resistenza Anton Miroslav, con Anna che cerca di farlo fuggire sotto mentite spoglie all’insaputa del fratello. Anna seppur sposata si innamora del falso guerrigliero, e Romain non sapendo cosa fare ricambia il sentimento. Il film prende una piega inaspettata quando il matrimonio di Anna va in pezzi a causa del tradimento, la rivelazione dell’adulterio porta alla scoperta di Romain, che viene cosi arrestato dalle forze dell’ordine francesi, in maniera tale da poterlo espatriare in Tcherkistan, nonostante la pena di morte che incombe sulla sua testa. Sarà ancora il dottore a trarre d’impiccio l’amico, con innumerevoli disguidi e con l’aiuto della sorella riuscirà infatti a tirare fuori il suo paziente dalle celle transalpine, e evitargli cosi una sicura morte. Alla fine lo stesso dottore riconosce che è meglio ipocondiriaco ma vivo, d’altronde…. Ridere fa bene alla salute.

