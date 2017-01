STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO PRONTO PER L'ISOLA DEI FAMOSI? (OGGI, 2 GENNAIO 2017) -Stefano De Martino si appresta a vivere un 2017 pieno di soddisfazioni, almeno in ambito lavorativo, visto che il ballerino di Amici potrebbe essere il protagonista di un noto programma televisivo. Il prossimo 30 gennaio, infatti, partirà una nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi' e per il terzo anno consecutivo la padrona di casa sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi. Al suo fianco potrebbe esserci Francesco Facchinetti come inviato dall'Isola ma in studio cominciano a circolare voci sulla possibile presenza come opinionisti di Stefano De Martino e Vladimir Luxuria. In questo modo il ballerino di Amici potrebbe cominciare il nuovo anno con il botto visto che è già stato mentore di un altro programma di Canale 5, 'Selfie – Le cose cambiano' condotto da Simona Ventura ed ora potrebbe tornare alla ribalta in un noto programma come l'Isola dei Famosi che ha sempre un riscontro positivo nei telespettatori. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la conferma o la smentita dello stesso De Martino, tutti i fan si augurano di vederlo nuovamente in tv.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ELENA D'AMARIO NON HA PASSATO IL CAPODANNO CON IL SUO DOLCE AMICO? (OGGI, 2 GENNAIO 2017) -Lunedì scorso abbiamo visto Stefano De Martino ed Elena D'Amario insieme pronti a guardare Selfie in tv e a giocare durante la pubblicità. In molti avevano scommesso che i due sarebbero stati insieme a Capodanno ma così non è stato. Dopo aver passato il Natale con la famiglia Rodriguez, il piccolo Santiago ha finalmente raggiunto il suo papà per passare con lui il Capodanno. Elena D'Amario non era insieme a loro a comporre il bel quadretto che tutti vorrebbero visto che era da tutt'altra parte. La prova è arrivata proprio qualche ora fa quando la ballerina ha postato questa foto, scrivendo: "Anche il 2016 è finito in un batter d'occhio, e non potrei essere più onorata delle grandi sfide, opportunità e avvenimenti che ho fronteggiato. Grazie al supporto che ho ricevuto dai miei amici italiani e americani. Niente sarebbe potuto succedere se non avessi avuto il coraggio di prendere delle decisioni che mi hanno cambiata e che mi hanno spinta oltre della mia "zona di comfort". Il cambiamento può spaventare a volte, ma non c'e niente di più salutare...E quindi, quest'anno, vorrei fare i miei auguri all'insegna del cambiamento. "To move" in inglese non vuol dire solo "muoversi", ma anche "emozionarsi", "trasferirsi", "procedere" "avanzare", "sviluppare"... CAMBIARE. Spero che tutti possano cambiare per il meglio, progredire, svilupparsi, emozionarsi e lasciarsi andare. Impegnarsi nel cambiamento, tra l'altro,vuol dire abbandonare ogni forma di violenza. We need it. Avanti tutta, 2017! E.".

STEFANO DE MARTINO, NEWS: L'AUGURIO DI BUON INIZIO ANNO DEL BALLERINO PER TUTTI I FOLLOWERS, FOTO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Gli auguri di Stefano De Martino per il nuovo anno sono stati davvero dolcissimi: il ballerino e volti di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato infatti la foto di un bacio con il piccolo Santiago, il figlio avuto insieme a Belen Rodriguez, scatenando la tenerezza dei fans. Non è mancato un messaggio da parte di Stefano De Martino che, in un post su Instagram, ha scritto: "Ripensate all'anno che sta per finire, ripercorrete gli attimi più importanti, radunate i ricordi, scartate quelli brutti, è giusto che restino nel passato è quello il loro posto...conservate gli attimi di felicità, sceglieteli con cura, metteteli nella tasca più vicina al vostro cuore, meritano di venire con voi mentre correte incontro al nuovo anno. Vi auguro un anno ricco di baci, di parole sussurrate, notti senza sonno, corse senza fiato, promesse mantenute, fotografie da incorniciare, lacrime da condividere, urla di piacere, mani da stringere forte... Ricordate di sorridere e se la vita vi dà contro, guardate in quella tasca e pescate un motivo per farlo... Buon anno a tutti Stefano". Un augurio carico di speranza che il ballerino ha voluto inviare a tutti i suoi followers: clicca qui per vedere il post e leggerlo direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

STEFANO DE MARTINO, SANTIAGO RIMANE L'AMORE PIU' GRANDE. POSSIBILE RICONCILIAZIONE CON BELEN? (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino ha mostrato ancora una volta chi rimane l'amore più grande della sua vita e cioè suo figlio Santiago, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Il ballerino ha possibilità di riconciliarsi con l'ex moglie Belen Rodriguez dopo un anno passato lontano da lei? Difficile capirlo, ma intanto il fatto che il rapporto tra la showgirl argentina e il pilota di motociclismo Andrea Iannone si sia freddato aumenta le speranze dei fan dei due che sarebbero molto felici di rivederli ancora una volta insieme. C'è da dire che rimangono le voci di una possibile presenza femminile nella vita del ballerino anche se rimane chiaro il fascino di Belen che oltre ad essere stata sua moglie condivide con lui uno splendido figlio. Un bimbo Santiago che sia Stefano De Martino che Belen Rodriguez hanno sempre amato tantissimo, mettendolo al di sopra di ogni cosa e non facendolo mai entrare nei loro litigi. Hanno in questo comunque sempre dimostrato grande maturità. Vedremo se il 2017 offrirà loro una nuova possibilità.

STEFANO DE MARTINO, LA TRASFORMAZIONE DEL BALLERINO IN PERSONAGGIO TELEVISIVO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Il 2017 è ormai iniziato e Stefano De Martino spera che possa essere per lui un anno fatto di conferme nell'ambito lavorativo. Stefano De Martino infatti nel 2016 si è trasformato da ballerino a personaggio televisivo vero e proprio. Partendo dal talent show con i bimbi Pequenos Gigantes è riuscito nel tempo a dimostrare le sue qualità in programmi come Selfie, le cose cambiano e ovviamente Amici di Maria De Filippi dove ovviamente ha continuato a fare anche il ballerino. Il 2017 sarà l'anno in cui Stefano De Martino entrerà, con ogni probabilità, nel cast de L'Isola dei famosi e non come concorrente ma come opinionista. Le sue parole e la sua maturità piacciono al pubblico, soprattutto perchè ha dimostrato col tempo di avere talento nell'ascoltare le persone. Il ragazzo giovane e talentuoso di Amici si è trasformato in un vero e proprio personaggio televisivo e ora la sua speranza è quella di poter continuare questa strada senza ovviamente abbandonare la grandissima passione per il ballo.

