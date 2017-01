TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Tina e David diventano soci in affari? (Oggi, puntata 2 gennaio 2017)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: DAVID E TINA SOCI IN AFFARI? - Dopo il weekend nel quale le trame di Tempesta d'amore hanno avuto ampi sviluppi, questa sera la soap tedesca tornerà al suo tradizionale orario feriale ovvero dalle ore 19:55 alle ore 20:25 circa. In tale appuntamento assisteremo ai nuovi intrighi di Lucien, deciso a usare il viaggio in Brasile con Clara per vendere la croce di Hartmann. L'uomo però dovrà fare i conti con la sua ex fidanzata che riuscirà ancora una volta a dimostrarsi molto più furba di lui. Per questo, sarà proprio Desiree a sottrargli il prezioso oggetto anche se Beatrice la scoprirà mentre porterà a termine il suo nuovo piano. In un un primo momento, madre e figlia sembreranno essere in disaccordo sul modo di gestire la croce, ma successivamente capiranno che la soluzione migliore sia quella di unire le forze per il bene comune. Quando invece Lucien capirà di essere stato derubato, sarà ancora una volta Clara a subirne le conseguenze: la ragazza, che si confermerà la persona ingenua di sempre, crederà di essere stata avvelenata e di dovere cercare disperatamente il monile affinché Lucien le dia l'antidoto per avere salva la vita. Charlotte faticherà a nascondere la gelosia per Pia, soprattutto dopo avere saputo che la giovane e Nils dovranno cimentarsi in un pezzo ispirato a 'Dirty Dancing' per preparare una sorpresa a due sposi. David si renderà conto di non avere alcuna speranza con Tina, che a suo avviso avrà occhi solo per Oskar. Sarà Desiree a consigliare al fratello di non darsi per vinta, dandogli un'idea che lui coglierà al balzo: avviare con Tina una società che possa sfruttare il successo del blog. E a quanto pare l'aspirante cuoca sarà felice di questa proposta.

