THE AVIATOR/ Su Rai Movie il film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett

THE AVIATOR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 2 GENNAIO 2017: IL CAST - The Aviator è un film del 2004 di produzione americana diretto da Martin Scorsese, e interpretato da Leonardo Di Caprio e Cate Blanchett: la pellicola verrà mandata in onda oggi, lunedì 2 gennaio 2016, su Rai Movie dalle 23.00. La pellicola prodotta dalla Appian Way Productions è stata distribuita in Italia dalla 01 Distribution, e si basa su un soggetto scritto da John Logan, professionista che cura altresì anche la sceneggiatura dell’opera. Musiche di Howard Shore e effetti speciali curati da Bruce Steinheimer, per un film da ascrivere alla categoria delle commedie drammatiche a sfondo autobiografico, e che è già stato programmato parecchie volte sui piccoli schermi televisivi del bel paese.

THE AVIATOR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 2 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La trama ripercorre la vita di Howard Hughes un giovane che ha ereditato un immensa fortuna dalla sua famiglia, e vive nella California di fine anni 20. Il giovane, appassionato di aviazione e cinema, si getta a capofitto nella sua idea di produrre un film sonoro, la riuscita del lavoro pur se avversato dalla critica riscuote un immenso successo tra il pubblico, e di fatto rende Hughes ancor piu ricco. Durante la messa in onda del film, il giovane ventiduenne si infatua di Katharine Hepburn, la relazione che va avanti tra alti bassi viene però minata dalla gelosia dell’attrice, che mal digerisce le avance delle tante attricette che gravitano attorno al suo compagno. Il giovane è sempre più attirato però dall’aviazione civile, acquista cosi la quota di maggioranza della Transcontinental, trasformandola poi nella famosa TWA. Il giovane non solo detiene il ruolo di comando della compagnia aerea, ma si occupa anche di voli in qualità di collaudatore, rischiando più volte la vita ma riuscendo ad abbattere molti record, tra i quali quello del giro del mondo nel minor tempo possibile. Il film ripercorre la lotta commerciale tra la TWA e la Pan Am, lotta che va avanti tra alterne fortune. Nella vita privata le cose invece procedono per il meglio, dopo la rottura con la Hepburn, Howard riesce ad avere donne bellissime, tra le quali spicca per notorietà Ava Gardner. Alla fine della guerra la compagnia di Hughes è in piena espansione, ma una malattia antica, la mania compulsiva, rende la vita difficile al magnate americano, che inizia ad essere ossessionato di germi e batteri. La sua ossessione per la gelosia che prova nei confronti della bella Ava, lo spinge a riempire la propria abitazione di microspie, come quelle messe dall’FBI, con i federali che vogliono vederci chiaro su un accusa che colpisce il miliardario, accusa che di fatto riguarda le speculazioni durante la grande guerra. Il finale sfiora la drammaticità reale, con il grande pioniere del volo americano che dopo aver vinto la causa con i federali fantastica di un volo spaziale, una fantasia che lo rende inviso persino ai suoi ammiratori.

