THIS IS US / Anticipazioni del 2 gennaio 2017: William rivela il suo segreto a Beth!

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 2 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, intitolato "La lavatrice più bella del mondo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Jack (Milo Ventimiglia) entra in un ufficio per poter mantenere la famiglia e vi rimane per anni. Quando è il momento di mettersi in proprio, Miguel (Jon Huertas) rivela all'amico di aver avuto una promozione e di volerlo nel suo team, ma Jack ha altri sogni da inseguire. Entra però in crisi per la direzione da prendere. Nel presente, le bambine chiedono che il nonno partecipi alla giornata della carriera nella loro scuola perché ha fatto dei lavori interessanti, o in alternativa Kevin (Justin Hartley), ma il padre decide di presentarsi da solo. Entra però in crisi quando scopre che suo padre è stato un artista, ha suonato diversi strumenti ed inizia a chiedersi se avrebbe dovuto avere una vita diversa. Se i suoi genitori avessero coltivato il suo lato artistico forse oggi sarebbe più come suo padre. Nel passato, Jack e Rebecca (Mandy Moore) scoprono che Randall (Sterling K. Brown) ha delle doti particolari e che ha dei voti bassi a scuola solo perché non si sente abbastanza stimolato. La preside della scuola suggerisce ai genitori di iscriverlo ad una scuola per bambini prodigio, ma Jack inizia a vedere il proprio futuro infrangersi davanti ai suoi occhi. Rebecca supporta il marito e crede che potranno comunque dare il meglio al figlio anche senza iscriverlo in una scuola speciale. Nel presente, Kevin continua a fare le prove di teatro con forte difficoltà, dato che non è in grado di esprimere emozioni in una scena drammatica. Per aiutarlo ad entrare nella parte, Olivia (Janet Montgomery) lo convince ad accompagnarla ad una veglia funebre, dove gli rivela solo in un secondo momento di non conoscere il defunto. L'attore entra però in contatto con la vedova, Grace (Molly Hagan), a cui esprime per la prima volta il dolore provato per la morte del padre. Intanto, Kate (Chrissy Metz) ottiene un lavoro da assistente, in cui dovrà anche occuparsi della figlia, Jemma (Ariana Vail). Entra in forte contrasto con la ragazzina quando le rivela che la madre l'ha assunta solo per aiutarla con il peso. Kevin invece finisce a letto con Olivia, ma l'attrice gli fa capire in seguito che si trattava solo di parte del suo aiuto per la parte che dovrà interpretare. Nel passato, Jack chiede conforto alla madre dei bambini afroamericani presso cui Randall gioca spesso, ma la donna gli fa capire chiaramente che non sta agevolando il futuro del figlio. Così, anche se a malincuore, decide di mettere da parte i suoi sogni sull'impresa di costruzioni e di mandare il figlio alla scuola migliore per le sue particolari abilità.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "LA LAVATRICE PIU' BELLA DEL MONDO" - Kate scopre con delusione, ancora una volta, che Toby riesce a raggiungere gli obbiettivi della dieta meglio di lei. In molte settimane, nonostante tutta la palestra e le restrizioni, è riuscita infatti a perdere solo pochi kg. Comprendendo la sua sofferenza, il fidanzato le annuncia di voler interrompere la dieta e di preferire mangiare come sempre, assicurandole tuttavia che fra loro non cambierà nulla. Intanto, Beth fa notare al marito che ha sempre avuto un cattivo rapporto con Kevin. A causa di un imprevisto, Randall si ritrova invece a pranzare da solo con il fratello, ma nulla va per il verso giusto quando l'attore scopre che non sa nulla dello show che lo ha reso famoso. Randall tuttavia gli fa notare che anche lui non conosce molti aspetti del suo lavoro, ma che questo non vuol dire nulla. Kevin gli rivela infine di aver sempre cercato la sua ammirazione, mentre il fratello gli confessa di non aver mai capito perché lo ha sempre odiato. Nel passato, Jack promette a Rebecca che un giorno le comprerà la lavatrice migliore del mondo, dopo tanti anni e diverse riparazioni fortuite. Nel presente, William si lascia sfuggire con Beth che ha conosciuto Rebecca subito dopo l'adozione di Randall.

© Riproduzione Riservata.