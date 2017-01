TOM - UN ANGELO IN MISSIONE/ Su Canale 5 il film diretto da Declan Recks con John Rhys Davies

TOM - UN ANGELO IN MISSIONE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 GENNAIO 2017: IL CAST - In questo lunedì 2 gennaio 2017 la programmazione di Canale 5 prevede per le ore 16.45 nel corso del pomeriggio televisivo, la messa in onda del film di genere commedia - fantastico Tom: Un angelo in missione (titolo originale Three Wise Women). Una pellicola americana del 2010 realizzata esclusivamente per essere proposta in televisione senza la consueta distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia è di Declan Recks, il soggetto è stato scritto da Cecelia Agerb mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Abby Ajayi. Il montaggio è stato eseguito da Gareth Young, le musiche sono state composte da Stephen McKeon ed i costumi utilizzati nel corso delle varie riprese portano la firma di Susan Scott. Nel cast sono presenti diversi artisti abbastanza conosciuti come John Rhys Davies, Hugh O’Connor, Amu Hubermann, Lauren Coe e Fionnula Flanagan.



TOM - UN ANGELO IN MISSIONE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di una donna di nome Elisabeth (Fionnula Flanagan) e di alcuni momenti della sua vita che l’hanno segnata sempre. È il 2040 ed Elisabeth si trova a Dublino, è oramai una donna molto anziana ma profondamente sola. Con un salto temporale all’indietro viene mostrata una bellissima bambina felice e qualche anno più tardi una giovane ragazza che si appresta a festeggiare il Natale con la sua famiglia e con il suo ragazzo. Bet, suo diminutivo, è fidanzata con Colin (Jack Reynor) e viene a conoscenza che quest’ultimo ha deciso di non andare a sentirla cantare in occasione dell’annuale concerto di Natale perché impegnato a scrivere un importante saggio. Al termine del concerto però Bet mentre è in compagnia di un amico del coro, un certo Bobby (Sam Ford) che da sempre è innamorato segretamente di lei, si accorge che suo padre tradisce sua madre. Profondamente delusa dalla cosa, corre a casa del suo ragazzo Colin ma qui si accorge che anche lui le ha mentito e non sta scrivendo nessun saggio, ma piuttosto ha dato una festa. Bet è incredula, scappa via in lacrime e urla promettendo a se stessa di non innamorarsi mai più. Sono ora passati ben sedici anni da quel giorno, Bet è diventata una dottoressa e sta per convolare a nozze con il direttore generale dell’ospedale presso cui lavora. Bet però continua a nutrire una sorta di risentimento nei confronti di suo padre e questa cosa unita alla sua ossessione per il lavoro non la fa essere una ragazza felice. A questo punto decide di intervenire l’angelo custode di Bet, Tom (Hugh O’Conor) il quale vuole far cambiare vita a Bet facendole ricordare entro le ventidue della sera della vigilia di Natale che bella persona era in passato. Con una serie di stratagemmi Tom riesce a far capire a Bet cosa conta realmente nella vita, la allontana dal suo fidanzato Peter, la fa avvicinare a suo padre e fidanzare con l’amico di sempre Bobby.

