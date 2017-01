Un Posto al Sole / Anticipazioni: Franco in preda ad una crisi, come si comporterà adesso? (Oggi, 2 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: Nella prossima puntata di Un Posto al sole vedremo Petrone sempre più convinto di non raccontare alle forze dell'ordine la reale dinamica dell'accaduto mentre la situazione di Nunzio continuerà a peggiorare. Questa situazione porterà Franco a prendere sempre di più le distanze da Angela e la piccola Bianca, riuscirà a fermarsi in tempo o questa la loro storia d'amore è giunta davvero al capolinea? Non ci resta che aspettare il prossimo anno per sapere come andrà a finire tra i due e come si evolveranno tutte le altre vicende che compongono questa oramai storica soap opera. Dopo essere stato accusato con le pesanti accuse di tentato omicidio e rapina a mano armata, Nunzio dovrà affrontare una situazione sempre più complicata: Gianni non si troverà e Petrone, i cui ricordi giorno dopo giorno saranno più chiari, rifiuterà di dichiarare ciò che ha riportato alla mente. Tale occasione potrebbe essere perfetta per liberarsi una volta per tutte da Nunzio? Mentre il ragazzo si troverà in carcere, Franco continuerà a lottare per trovare degli indizi che possano ridare al figlio qualche speranza di salvezza e anche Giovanna, seppur contraria al comportamento dell'amico, sarà dello stesso avviso. Non ci saranno vacanze di Natale per Niko, alle prese con i problemi e le tante scadenze dello studio legale. Il figlio di Giulia si troverà costantemente in ufficio, dove dovrà affrontare la più sorprendente delle sorprese: e se essa avesse a che fare con Beatrice? Silvia riscoprirà le sue vere passioni, prima fra tutte la lettura. Ma si renderà conto come manchi il tempo a disposizione per godere dei suoi hobby.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: NUNZIO E' SOLO UNA VITTIMA? - Gli ultimi sviluppi relativi ai ricordi di Petrone nelle trame di Un posto al sole hanno aperto la grande discussione dei fans sui social network. Il padre di Chiara, infatti, ha deciso di non rivelare come sono andate davvero le cose quel tragico giorno facendo in modo che la posizione del ragazzo non venisse alleggerita. Solo in questo modo il giovane del quale Giancarlo non si è mai fidato, potrà uscire definitivamente dalla vita di Chiara e pagare per le sue colpe (anche se minori rispetto alle accuse). Nelle varie pagine Facebook dedicate alla soap partenopea sono molti i fans che discutono in merito a questa delicata questione e i pareri appaiono particolarmente contrastanti tra coloro che pensano che Nunzio abbia comunque sbagliato, poiché avrebbe dovuto ribellarsi con maggiore forza a Gianni, e chi invece crede che non abbia nessuna colpa per quanto accaduto e che sia Giancarlo in errore: 'Ma vi rendete conto che state facendo passare Nunzio come la povera vittima indifesa e innocente... Ma innocente cosa? Non ha sparato lui ma era in casa e non si ì ribellato. Un po' di carcere gli farà bene!' , ' Petrone, se non parli sei una carogna. E poi critichi Nunzio!'.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: La soap partenopea Un Posto al Sole è andata in onda anche venerdì e gli occhi sono puntati soprattutto su quanto accaduto al giovane Nunzio che, spinto da una amicizia pericolosa, ha partecipato al furto in casa Petrone dove è stato ferito con un colpo di arma da fuoco proprio il padre della sua ex fidanzata. Franco sembra avere un unico obiettivo ovvero quello di salvare il suo figlio adottivo e così per l'ennesima volta mette da parte Angela e la piccola Bianca. Ma non solo, Franco ha mostrato una certa ostilità nei confronti di sua moglie che a sua volta ha notato una freddezza ed una lontananza che non aveva mai percepito finora. Per tentare di fare uscire presto dal carcere Nunzio, Franco si è rivolto ad uno dei migliori avvocati di Napoli, l'avvocato Erriquez, dove Niko sta facendo praticantato. Intanto continuano i battibecchi in radio tra Michele e Scheggia perché quest'ultimo ha deciso senza chiedere prima il consenso di organizzare delle brevi interviste da fare in giro per la città per chiedere ai passanti i loro buoni propositi per il nuovo anno. Si dà il caso che i due giornalisti scelti da Scheggia per questa Operazione simpatia siano proprio Michele e Viola che contro la loro volontà decidono di farlo e alla fine si divertono anche soprattutto quando, per caso tra i passanti, incontrano anche Raffaele e Renato. Mentre Michele si dispera, Teresa ha sempre più voglia di terminare il manoscritto di Michele ma Otello, spinto dall'aria misteriosa di sua moglie, decide di sottrarle il libro e di leggerlo anche lui. Rientrato dal lavoro, Michele apprende che oramai in casa tutti sanno il suo segreto tranne Otello al quale viene confidato che il libro è stato scritto da Silvia, quest'ultima dovrà sorbirsi tutte le domande dell'assillante vigile. Franco ha raggiunto Nunzio in tribunale per assistere all'incontro con il giudice ma nulla di buono è accaduto, l'interrogatorio non è andato molto bene, non ci sono delle prove a suo favore e soltanto la versione di Petrone potrebbe scarcerarlo. Intanto Petrone è in ospedale e disteso sul letto ripensa a quanto accaduto, rivive quei brutti momenti e finalmente ricorda l'esatta dinamica. Dai suoi ricordi affiora la realtà, non è stato Nunzio a spararlo ma Petrone non riesce ad essere sincero con sua figlia e non le racconta la verità limitandosi a dirle che le vuole bene.

