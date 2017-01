UNA SERATA BELLA PER TE, MOGOL!/ Su Rete 4 in replica lo spettacolo dedicato al celebre paroliere, gli ospiti (oggi, 2 gennaio 2017)

UNA SERATA BELLA PER TE, MOGOL!, SU RETE 4 IN REPLICA LO SPETTACOLO DEDICATO AL PAROLIERE (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Appuntamento con la musica sul piccolo schermo di Rete 4 oggi, lunedì 2 gennaio 2017: il canale Mediaset propone infatti la replica dello spettacolo Una serata bella per te… Mogol!, già andato in scena in prima tv lo scorso 13 marzo. L’evento, registrato l’11 novembre del 2015 al Teatro Dal Verme di Milano sotto la guida di Alfonso Signorini - direttore di Chi - e di Rosita Celentano, è tutto dedicato a Mogol, il grande paroliere all’anagrafe Giulio Rapetti: diversi dei brani di Mogol verranno riproposti e interpretati da ospiti d’eccezione, pronti ad andare in scena accompagnati da un’orchestra di 20 elementi guidata dal Maestro Adriano Pennino. La scorsa primavera l’appuntamento con Una serata bella per te… Mogol! aveva portato a casa uno share pari al 6.94% con 1 milione e 523mila spettatori al seguito: come sarà l’audience di oggi?

UNA SERATA BELLA PER TE, MOGOL!, SU RETE 4 IN REPLICA LO SPETTACOLO DEDICATO AL PAROLIERE (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Sono molti gli ospiti che calcheranno il palcoscenico in occasione di Una serata bella per te… Mogol!, la serata musicale guidata da Rosita Celentano e Alfonso Signorini che verrà trasmessa nuovamente stasera su Rete 4, in replica. Si parte per esempio da Arisa, di recente impegnata nella decima edizione di X Factor, per passare poi da Patty Pravo, Anna Tatangelo e Bobby Solo. Sul palco dell’evento hanno fatto capolino anche Bianca Atzei, Andrea Mingardi, Ron, Marcella Bella e i giovanissimi Dear Jack. Molteplici anche i brani scritti da Mogolo che verranno riportati in scena: si partirà, per esempio, da “Emozioni”, per arrivare anche a “E penso te”, “10 ragazze”, “Gli angeli”, “Amore caro amore”, “Il mio canto libero” e moltissime altre. La messa in onda è prevista per le 21.15, su Rete 4.

© Riproduzione Riservata.