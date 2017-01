UNA VITA/ Anticipazioni: la tomba di German e Manuela è vuota! (Oggi, 2 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: LA TOMBA E' VUOTA - La programmazione di Una vita del 2017 comincia nel migliore dei modi ovvero con un doppio episodio quotidiano a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dalle indagini di Mauro che otterrà dal Ministero dell'Interno l'autorizzazione a riesumare i cadaveri di German e Manuela, anche senza l'approvazione di Guadalupe e Pablo. Ed infatti quelli che erano i sospetti dell'ispettore San Emeterio si trasformeranno ben presto in realtà: i due amanti non ci saranno! A quel punto sarà il momento di ottenere un chiarimento e Mauro deciderà di convocare il fratello e la madre di Manuela al commissariato per ottenere da loro delle risposte. Per quale motivo i loro cadaveri non ci saranno? Sono morti davvero o Ursula ha ragione a ritenere che si tratti solo di un modo per far cadere in trappola Cayetana? Non sarà questo l'unica ragione di indagine per l'ispettore, alla ricerca di chiarimenti sull'identità della signora De La Serna: chi è la bambina ritratta in sua compagnia in una foto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: IL NUOVO PIANO DI LOURDES - Il fidanzamento di Maria Luisa e Victor non è stato accettato da Lourdes, che ha cercato in tutti i modi possibili di convincere Ramon a non dare l'approvazione. Ma sarà nella puntata di Una vita di oggi che la signora Palacios cercherà di mettere in atto un piano per separe questa coppia, facendo capire come il figlio di Juliana non sia persona affidabile. Per questo chiederà la collaborazione di una ragazza, Daria, che dovrà tentare di sedurre Victor davanti agli occhi di Luisa. Ma davvero siamo certi che il giovane si farà imbrogliare così facilmente? Non sarà questo l'unico problema che coinvolgerà Lourdes, alle prese con altre menzogne riguardanti il suo rapporto con Ramon: la viscida donna cercherà di far credere a Trini che il suo matrimonio stia andando a gonfie vele, ma sarà Fabiana a chiarire alla sua ex padrona come stiano davvero le cose. Ramon non è felice al fianco della moglie e nel suo cuore c'è soltanto la mai dimenticata Trini!

