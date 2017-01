Una Vita / Anticipazioni spagnole: Fernando mette zizzania tra Teresa e Mauro, spunta un terzo incomodo? (Oggi, 2 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: Nelle nuove puntate spagnole di Una Vita sembra che per Mauro e Teresa sia finalmente tutto al proprio posto ma quanto durerà la pace? Non molto sembra. Purtroppo, la coppia regina della telenovela spagnola continuerà ad avere più di qualche ostacolo all'orizzonte: Cayetana non sarà per nulla disposta a permettere che l'amica frequenti il suo peggior rivale, ma i problemi non si limiteranno a lei. Teresa avrà infatti anche un altro uomo pronto a tutto per conquistarla: si tratterà di Fernando, un benefattore che da tempo la aiuta nella gestione della scuola. E anche Mauro avrà una nuova fiamma, Sonia, decisa ad avere una possibilità con lui. Saranno Fernando e la new entry a dare del filo da torcere alla coppia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: ROSINA E SUSANA TRA SVENIMENTI E PRANZI DI NATALE - Rosina ancora pronta a conquistare il pubblico di Una Vita. Secondo le anticipazioni spagnole della soap nata da un'idea di Aurora Guerra, sembra che la bella Rosina sarà protagonista così come sta succedendo in Italia. Abbiamo già parlato della morte di Maximiliano ma anche del fatto che Rosina verrà beccata a letto con Liberto, new entry della soap e nipote di Susana. Proprio in questi giorni la sarta darà una festa a casa sua per Natale e alla sua tavola si presenterà anche Rosina. Il colpo di scena non è tanto questo ma il fatto che la donna si presenterà a cena invitata da Arturo e non da Liberto che finirà per morire di gelosia con tanto di scenata che farà svenire l'amata zia per via della vergogna. Insomma un simpatico teatrino natalizio che dovremo attendere l'estate per vederla su Canale 5. Non ci rimane che attendere per scoprire come andrà a finire.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA RICORDA IL SUO PASSATO? - L'entrata in scena di Teresa Serra è ormai prossima nelle puntate italiane di Una vita. Sarà lo stesso Mauro ad entrare in contatto con la ragazza, che potrebbe essere la vera Cayetana Sotelo - Ruz. La questione in Spagna continua a riservare importanti sviluppi, soprattutto riguardo i ricordi della dolce maestrina: in un primo momento, infatti, Teresa non darà seguito alle ipotesi di Mauro, escludendo che la cicatrice presente nel suo ventre sia riconducibile all'appendicite segnalata dal dottor Viejo. Ma poco dopo la curiosità si farà sempre più grande in lei, tanto da spingerla ad accettare di prendere parte ad una festa organizzata da Cayetana in onore di una fondazione per i bambini poveri creata in onore di German. Sarà proprio in tale occasione che Teresa vedrà al collo della vedova De La Serna una collana che lei ricorderà di avere ricevuto quando era solo una bambina. Sarà questa la svolta nei ricordi di Teresa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MANUELA E GERMAN NON TORNERANNO, CAYETANA PRESTO FUORI GIOCO? - A quanto pare i fan di Una Vita sono ancora convinti che Manuela e German un giorno torneranno ma a quanto pare non è così, almeno non per ora. Mentre nelle puntate italiane si scoprirà presto che le loro tombe sono vuote e questo farà tornare libera anche Cayetana, in Spagna non si parla ancora del loro ritorno e sicuramente non avremo più notizie dei due protagonisti se non in futuro, magari per uno strano scherzo del destino. I fan si metteranno l'anima in pace e lasceranno andare i due protagonisti della prima stagione o continueranno ad attenere il loro ritorno? Intanto, nelle puntate spagnole Cayetana continua ad essere protagonista anche se si parla già di una sua possibile uscita di scena proprio con la fine della seconda stagione e l'inizio della terza prevista per i prossimi mesi. Cosa ne sarà della dark lady e della coppia di protagonisti? Forse dovremo dire addio a tutti coloro che abbiamo conosciuto in questi due anni di messa in onda italiana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA PROMESSA DI TERESA E MAURO - Nelle puntate spagnole di Una vita, Mauro e Teresa rivivranno finalmente un periodo di felicità, dopo avere affrontato numerosi ostacoli che li hanno tenuti a lungo separati. I rischi corsi negli ultimi tempi hanno fatto capire ad entrambi di non potere vivere lontani: l'ispettore, infatti, ha lottato tra la vita e la morte a causa delle ferite durante il suo ennesimo atto eroico, mentre Teresa si è ritrovata in carcere per una falsa accusa. Tutto ciò ha fatto capire ad entrambi che non dovranno farsi mettere i bastoni tra le ruote da nessuno d'ora in avanti e il riferimento sarà soprattutto a Cayetana: in passato Teresa si è fatta manipolare troppo spesso dalla sua amica ma tale errore non dovrà ripetersi. Sarà per questo che i due innamorati giungeranno ad una promessa sul loro futuro: niente e nessuno dovrà dividere questo amore! Sarà una promessa da mercante?

