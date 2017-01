UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news trono over: prima registrazione dell'anno per dame e cavalieri? (oggi, 2 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER, ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 5 GENNAIO: PRIMA REGISTRAZIONE DEL 2017 PER DAME E CAVALIERI? - Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di avere nuove anticipazioni del trono classico e del trono over di Uomini e donne ma anche la settimana che sta iniziando proprio oggi potrebbe portare con sé anche un'altra registrazione per i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Dame e cavalieri torneranno in studio dopo questo Capodanno passato tra famigliari, social, amici ed eventi? Sembra proprio di sì anche se non sappiamo bene se il giorno giusto sarà proprio quello di oggi o un altro. In particolare, un indizio potrebbe arrivare dal Capodanno a Firenze che ha trascorso Tina Cipollari. La vamp opinionista era in Toscana per motivi personali (o magari per lavoro) o per un appuntamento con Giorgio Manetti in vista della nuova registrazione? In questo caso non ci sono indizi concreti ma i fan del programma non escludono che i due si siano visti. Caso strano, infatti, è che a Firenze c'era anche Gianni Sperti. Solo coincidenze o cose che non riguardano la trasmissione?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER, ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 5 GENNAIO: UN 2016 DA DIMENTICARE PER DAME E CAVALIERI? - Un 2016 senza molte emozioni si è appena concluso. Il trono over di Uomini e donne non regala più le emozioni di una volta e su tre puntate in onda ogni settimana, una di queste è dedicata solo a Gemma Galgani, i suoi drammi e il suo continuo battibecco con Tina Cipollari. Quando ci sarà spazio per l'amore? Sembra che dame e cavalieri non siano più fortunati come una volta e l'unica che ci è andata vicina in queste ultime settimane è stata proprio Gemma Galgani. La dama torinese ha avuto modo di conoscere Marco Firpo e di avere una piccola liason con lui finita poi in un niente di fatto quando le cose sono diventate complicate e difficili. Il 2017 porterà fortuna a Gemma Galgani e a tutti i protagonisti del trono over? Quello che si è concluso è stato un anno davvero da dimenticare per i senior, sarà migliore questo appena iniziato? Lo scopriremo dal 9 gennaio prossimo quando il programma tornerà in onda.

