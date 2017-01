Uomini e donne / Gossip e anticipazioni: lieto fine per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri e Beatrice Valli e Marco Fantini? (Oggi, 2 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2017: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA DI NUOVO IN LOVE? - E' stato un anno complicato per alcune coppie di Uomini e donne e del trono classico ma il finale del 2016 e questo inizio 2017 sembra promettere bene. Di chi stiamo parlando? Innanzitutto della coppia formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Proprio l'estate del 2016 i due hanno annunciato ufficialmente la loro crisi e a Settembre si sono presentati a Uomini e donne per dire ai propri fan che le voci che c'erano sui social erano vere e che la loro coppia era scoppiata per via di una serie di incomprensioni che hanno portato al tradimento di Aldo ai danni di Alessia che, però, ci credeva ancora. A quanto pare ha fatto bene a non mollare. Negli ultimi giorni sembra che si sia mosso qualcosa verso la strada della redenzione per i due piccioncini. Se in tempi non sospetti Aldo ammetteva che senza negativi non si apprezzano le cose belle della vita, la sera di Capodanno, è stata Alessia ha pubblicare una foto sui social in cui si mostra pronta a baciare suo marito (o ex?). I fan adesso si chiedono se si è trattato solo di una certa pace tra i due coniugi per il bene del loro bambino o se in quella foto e negli ultimi rumors ci sia qualcosa di vero oppure no.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI DEL 2 GENNAIO 2017: BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI VERSO IL SI? - Un altro anno difficile si è concluso al meglio anche per un'altra coppia di Uomini e donne, ovvero quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. I due hanno superato una lunga crisi che li ha visti separati per qualche settimana. Tutto è bene quel che finisce bene e proprio in questi giorni i due non solo sono apparsi più uniti che mai ma hanno ufficialmente confermato la gravidanza di Beatrice Valli dopo settimane di rumors. E adesso? I fan sono convinti che i due si stiano avviando verso il sì e verso il gran giorno proprio prima che arrivi il loro primogenito, sarà davvero così? Sappiamo bene che Beatrice Valli non è molto conformista ma Marco Fantini ha già regalato un bell'anello alla sua amata, le avrà fatto anche una romantica proposta natalizia che la giovane corteggiatrice non ha potuto rifiutare? Non ci resta che attendere per scoprire se questo 2017 regalerà un bambino e un matrimonio felice alla coppia di Uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.