Amici 16 Serale 2017 / Anticipazioni e news: Riccardo e Federica in pole, è mistero sulla giuria e i coach (Oggi, 20 gennaio)

AMICI 16 SERALE 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO E FEDERICA CARTA IN POLE PER IL SERALE – Il serale di Amici 16 prenderà il via alla fine di marzo su canale 5. Nella prossime settimane, nella scuola di Amici 2017, inizieranno così gli esami per valutare la preparazione degli allievi e capire chi ha davvero le capacità per affrontare la parte più dura del talent show di Maria De Filippi. Le modalità per conquistare uno dei posti disponibili per il serale non si conoscono ancora ma è probabile che anche quest’anno varrà la regola dell’unanimità. Chi, dunque, riuscirà ad ottenere il sì di tutti i professori accederà di diritto alla fase serale di Amici 2017. Tra gli allievi della scuola, i fans sono sicuri che Riccardo Marcuzzo e Federica Carta non avranno problemi ad andare avanti. Se, tuttavia, la cantante gode della stima di tutti gli insegnanti che vedono in lei un vero talento, la stessa cosa non può dirsi per Riccardo Marcuzzo che dovrà impegnarsi molto per riuscire a strappare il sì di Carlo Di Francesco. Riccardo, dunque, accederà al serale con altre modalità? Lo scopriremo quando verranno svelate tutte le regole per accedere al serale.

AMICI 16 SERALE 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: E’ MISTERO SULLA GIURIA E I COACH – Sono ancora top secret, invece, i nomi dei componenti della giuria di Amici 16. Finora, l’unica certezza è rappresentata da Morgan che Maria De Filippi ha già riconfermato all’inizio della sedicesima edizione di Amici. Sabrina Ferilli, invece, dopo aver giudicato per anni le esibizioni dei cantanti e dei ballerini ha deciso di lasciare mentre non sarebbe stata riconfermata Anna Oxa. C’è incertezza anche su Loredana Bertè così come sui nomi dei coach. Emma Marrone ha già annunciato il suo forfait mente Elisa e Nek si sono detti pronti a ripetere l’avventura. E J-Ax? Quest’ultimo è impegnatissimo con i suoi ultimi progetti professionali e potrebbe alzare bandiera bianca qualora non riuscisse a garantire la sua presenza. Quali nomi, dunque, tirerà fuori dal cilindro Maria De Filippi?

