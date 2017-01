Anticipazioni Un passo dal cielo 4 / Terza puntata 26 gennaio e info replica: Francesco Neri sotto accusa

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 26 GENNAIO: FRANCESCO NERI SOTTO ACCUSA - Il 26 gennaio va in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 4, la serie televisiva che vede Daniele Liotti al posto di Terence Hill come protagonista e capo della forestale di San Candido. Il quinto episodio vede Francesco Neri in una situazione molto pericolosa, dato che l'uomo viene sospettato e accusato di aver aggredito una donna riducendola in fin di vita. La situazione del capo della forestale è molto precaria e persino la sua nuova amica Emma (con la quale si pensa condivida una simpatia) inizia a sospettare di lui. Una situazione non facile insomma, soprattutto per una persona moralmente integra come Francesco Neri. Spostandoci su un altro versante, vediamo Vincenzo essere preda di un dilemma: non volendo perdere Eva, è disposto anche a rinunciare al contratto con Fedez. Fortunatamente non rimarrà da solo e Cristina decide di aiutarlo con la ragazza. Un passo dal cielo 4 torna la prossima settimana, ma le sorprese non finiscono qui.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 26 GENNAIO E INFO REPLICA VIDEO STREAMING: RAPITORI IN AZIONE - Forse Francesco Neri pensava che trasferendosi in un borgo tranquillo come quello di San Candido avrebbe passato un'esistenza tranquilla e priva di pericoli: ma così non è dato che Un passo dal cielo 4 è una serie televisiva sempre piena di colpi di scena. A San Candido viene rapito un medico e Francesco Neri capisce che non ha di fronte un rapitore alle prime armi ma qualcuno che come lui viene dall'esercito. Ieri sera è stata trasmessa in seconda serata la replica della prima puntata di Un passo dal cielo 4, dato che il secondo episodio è stato spostato a questa sera per far spazio allo speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa sulla tragedia dell'albergo sommerso da una valanga di neve. Per vedere le repliche delle scorse puntate in streaming, potete andare sul sito della Rai e cercare tutti gli episodi passati. Per sapere cosa accadrà nei prossimi episodi di Un passo dal cielo 4 vi basta restare sintonizzati su Rai Uno ogni giovedì sera.

