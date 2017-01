BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 21 gennaio: Deacon apre gli occhi a Quinn!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: DEACON APRE GLI OCCHI A QUINN! - Cosa sta passando davvero per la mente di Quinn Fuller? E' davvero interessata ad Eric o il suo comportamento è dettato solo dal mero opportunismo? Sarà questo il grande interrogativo dei fans di Beautiful d'ora in avanti e non saranno gli unici a porsi tale obiettivo. Anche Deacon, infatti, avrà i suoi dubbi riguardanti l'atteggiamento dell'ex moglie che nel suo recente passato ha compiuto imperdonabili errori (il riferimento sarà ovviamente alla sua pazzia effettuata con Liam a Topanga). Sharpe cercherà di capire cosa passa davvero per la mente della donna, cercando di aprirle gli occhi: non credendo alla sincerità delle azioni della Fuller, Deacon le consiglierà di non andare oltre con questo suo nuovo intrigo caratterizzato solo dal suo desiderio di rivincita. Ma non potrà dimenticare che i Forrester non potrebbero mai accettare una sua relazione ufficiale con Eric, farà bene dunque a restare in guardia mollando la presa prima che sia troppo tardi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: LIAM ALLA RISCOSSA! - Liam non intende mollare la presa dopo essere venuto a sapere che il padre lo ha incastrato facendogli promettere di rispettare il matrimonio di Steffy e Wyatt. Ne avremo ulteriore conferma vedendo la puntata di Beautiful di oggi pomeriggio nella quale padre e figlio Spencer saranno protagonisti dell'ennesimo diverbio: Liam accuserà il padre di avere fatto del male a Katie e di averlo preso in giro, chiedendogli di allontanarsi da Steffy. Dal canto suo Dollar Bill continuerà ad apparire insopportabile, non conoscendo il significato della parola errore. Con questi presupposti, vedremo i due parenti Spencer giungere quanto prima ai ferri corti? In attesa di conoscere le evoluzioni del caso, vedremo Liam ritrovare la speranza di riconquistare la sua Steffy, colei che non ha mai smesso di amare neppure per un solo giorno. E chissà che il suo obiettivo non venga raggiunto prima del previsto!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: BILL E LIAM ALLO SCONTRO! - La programmazione di Beautiful prosegue anche domani, nel solito orario delle ore 13:40. La soap americana, infatti, farà da traino ad Amici di Maria De Filippi mantenendo intatta la sua posizione di comando nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5. Bill e Liam continueranno il loro duro scontro, dopo la notizia del tradimento del magnate con Brooke. L'ex marito di Steffy non potrà proprio accettare che il padre si sia permesso di allontanarlo dalla donna amata, affermando quanto siano importanti i valori delle promesse matrimoniali. Proprio lui, infatti, ha tradito Katie nel peggiore dei modi, dimostrando di essere il primo a non dare nessun peso alle dichiarazioni fatte davanti al sacerdote. L'occasione sarà perfetta per Liam per deridere il padre, anche se ciò non basterà per ridargli un po' di gioia di vivere: Steffy sarà ancora troppo lontana e nulla senza di lei ha un senso!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: ERIC E' IL NUOVO CEO! - La presenza di Quinn nella vita di Eric si farà sentire nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi su Canale 5. Sebbene il patriarca Forrester abbia dichiarato di non volere una relazione stabile con la sua amante, che non dovrà diventare nulla di più di un semplice flirt, i suoi consigli verranno da lui ascoltati, soprattutto per quanto riguarda il controllo della Forrester Creations. Dopo le dimissioni di Ridge, volute soprattutto da Rick a causa delle menzogne del fratellastro, chi sarà a prendere il posto di Amministratore Delegato? Il figlio di Brooke crederà di essere l'unico possibile sostituto, ma anche Steffy si proporrà per una poltrona così importante. Eppure, proprio dando seguito ai consigli della sua prode amante, Eric deciderà di assumere tale importante posizione, diventando il nuovo CEO come non accadeva da anni. Eric alla riscossa! O forse il peggio deve ancora arrivare?

