BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate italiane e americane: Liam lascia Steffy e lascia campo libero a Wyatt

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL DIVORZIO DEGLI STATT CI SARA'? - I fans degli Steam faranno bene a prendere i sacchetti, salutando a poche settimane dal loro ricongiungimento, la loro coppia preferita. Chi segue Beautiful da anni sa bene che, purtroppo, quando una coppia comincia ad essere vittima di incomprensioni difficilmente tra loro ha luogo un chiarimento, quanto meno nell'immediato futuro. Sarà questo l'ennesimo caso di Liam e Steffy? La coppia dovrà presto fare i conti con l'ultimatum dello Spencer che non vedendo la fidanzata tornare a casa, deciderà di lasciare la città. Ma cosa dovremo aspettarci da lui? Steffy riuscirà a raggiungerlo prima che compia una pazzia? Il timore che possa essere questo un suo lungo allontanamento non mancherà, così come quello che Steffy alla fine decida di non portare a termine il divorzio da Wyatt. Gli appassionati degli Steam avevano sognato il matrimonio dei loro idoli, faranno bene invece a preparare i fazzoletti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 20 GENNAIO: TUTTI PER UN POSTO DA CEO! - Di tanto in tanto la lotta per la conquista del posto di comando della Forrester Creations torna ad essere di grande attualità nelle puntate di Beautiful. In particolare, sarà nell'episodio in onda oggi su Canale 5 che tutti saranno pronti ad occupare la poltrona di Ridge, dopo che lui ha dichiarato di avere mentito riguardo la paternità di Douglas. Il primo ad essere convinto di essere la persona giusta per quella ambita posizione sarà Rick, che da sempre si è sentito sottovalutato dal padre. Sarà proprio lui a chiedere ad Eric di poter diventare il nuovo Amministratore Delegato della casa di moda anche se la stessa Steffy si proporrà per una posizione che non ha mai ricoperto. Ma proprio quando Rick sembrerà essere super favorito, sarà Quinn Fuller a fare all'amante una proposta che lo sorprenderà: perché non sarà lui stesso a scendere in campo per guidare nuovamente l'azienda da lui stesso fondata?

