BEAUTIFUL/ Replica e riassunto puntata 19 gennaio 2017: ecco come vederla in video streaming su Video Mediaset

BEAUTIFUL, REPLICA E RIASSUNTO: DOVE SIAMO ARRIVATI? È LA FINE TRA KATIE E BILL? - Nel corso degli ultimi episodi di Beautiful abbiamo visto prima il confronto tra Katie e Brooke, quindi quello tra Katie e Bill. Motivo del contendere? Il tradimento di Bill con Brooke, la sorella di Katie. Un tradimento ripetuto nel tempo, che ha sconvolto, per l'ennesima volta, la vita della più piccola delle sorelle Logan. Siamo arrivati alla fine della relazione tra Bill e Katie? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì. Ma la fine riguarda anche altri aspetti. Ad essere in pericolo è anche il rapporto tra Katie e Will. Bill infatti ha deciso di portare via a Katie il proprio figlio, poiché spaventato di un eventuale gesto inconsulto da parte della donna. Ciò rattristisce ancora di più Katie, che non riesce a darsi pace di quanto sta accadendo nella sua vita. Prima il danno, ora anche la beffa. E a nulla valgono le minacce portate a Bill, l'editore in questo momento sembra avere in pugno la situazione. Intanto, vanno sempre meglio le cose tra Quinn ed Eric. I due, all'oscuro di tutti, stanno continuando la propria conoscenza. Un rapporto amichevole che sta toccando punte difficilmente immaginabili fino a poche settimane fa. Adesso invece pare che quasi del tutto normale che il patriarca della Forrester abbia un rapporto così stretto con la madre di Wyatt, il marito di Steffy. Quale sarà il futuro dell'ormai imminente prossima nuova coppia di Beautiful?

BEAUTIFUL, REPLICA E RIASSUNTO PUNTATA 19 GENNAIO 2017: LE CONFESSIONI DI RIDGE E QUINN - Il colpo a sorpresa è servito. Nella puntata Beautiful di ieri, 19 gennaio 2017, Ridge ha ammesso che Douglas è il figlio di Caroline e Thomas, non il suo. Teatro della confessione una riunione dell'azienda di famiglia, alla presenza di tutti i personaggi più importanti della Forrester, da Eric a Rick, senza dimenticare Steffy. L'imprevedibile dichiarazione di Ridge lascia sgomenti un po' tutti i presenti in sala. Nessuno infatti si sarebbe potuto immaginare che Eric avesse in serbo una notizia così sconvolgente. Rick ne approfitta subito, chiedendo ad Eric la testa di Ridge e la sua promozione ad amministratore delegato della Forrester Creations. Il patriarca però non è così sicuro di compiere tale passo, e si prende un po' di tempo per decidere. Anche Quinn ha in serbo una confessione shock per Deacon. La Fuller racconta al padre di Hope la sua relazione segreta con Eric. Inutile dire che Sharp resta letteralmente sconvolto. Dunque, nel corso dei prossimi episodi di Beautiful - a partire da quello andato in scena oggi, 20 gennaio 2017 - assisteremo al ritorno insieme di Zende e Nicole. La coppia, più innamorata di prima, deciderà di riprendere a frequentarsi e stare l'uno accanto all'altra. Per Nicole un passo avanti importante nella propria vita. La sorella di Maya aveva infatti paura di non poter più rivedere Zende come suo fidanzato e non si dava pace per questo. Nel frattempo arriva un inatteso colpo di scena, relativo a Caroline e Thomas. Ridge infatti, confidandosi con Brooke, si dice certo che i due siano innamorati. I due ragazzi hanno in comune un figlio, il piccolo Douglas, e l'età. Ridge si dice preoccupato, poiché teme che la moglie in realtà ami il figlio e non lui. Preoccupazioni legittime o soltanto frutto della mente di Ridge?

