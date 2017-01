BELEN RODRIGUEZ / News, look mozzafiato per il brand Cotril (Oggi, 20 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LOOK MOZZAFIATO PER IL BRAND COTRIL – Il successo di Belen Rodriguez non conosce pause. La showgirl argentina, quando non è impegnata in tv, è super richiesta come testimonial. Su Instagram, Belen ha regalato ai fans foto e video della nuova campagna promozionale realizzata per il brand Cotril. Nei filmato in questione, la showgirl argentina si mostra in tutta la sua bellezza sfoggiando un look mozzafiato e rivoluzionato. I lunghi capelli della Rodriguez hanno lasciato spazio ad un taglio più sexy e sensuale. Il nuovo look di Belen è stato promosso a pieni voti dai fans che hanno regalato alla Rodriguez più di 100mila like e tantissimi commenti. “Che bei capelli in questa foto!!”, “Bellissima”, “Sei una donna spettacolare”, “Sempre più bella”, “Artisticamente meravigliosa”, scrivono i fans che dimostrano di amare la showgirl sotto ogni aspetto.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL RISPONDE ALLA CRITICHE – La vita privata di Belen Rodriguez continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento. Dopo la voci che la volevano in crisi con Andrea Iannone, la showgirl argentina ha ricominciato a pubblicare sui social le foto del suo nuovo fidanzato. Ogni foto, però, riceve puntualmente una marea di critiche a cui, tuttavia, la showgirl argentina ha deciso di non rispondere. Di fronte alle critiche degli haters che la insultano per la vita privata, Belen risponde così: “Purtroppo viviamo in un paese maschilista, ma non ti preoccupare, sono sempre 5 fake che insultano, il resto della gente mi fa tante coccole! Pazienza, io non voglio più parlare di questo argomento, ci sono stata già parecchio male, ma adesso non più! Perché so la verità! È questa mi rende libera!”.

