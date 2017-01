CAPTAIN AMERICA, THE WINTER SOLDIER / Film su Rai 2, Chris Evans di nuovo nei panni del supereroe a stelle e strisce (oggi, 20 gennaio 2017)

CAPTAIN AMERICA THE WINTER SOLDIER, IL SUPEREROE COL VOLTO DI CHRIS EVANS CONTRO UN NUOVO NEMICO, ACCANTO ALLA BELLA VEDOVA NERA: IL CAST (oggi, 20 gennaio 2017) - Captain America: The Winter Soldier va in onda questa sera alle 21.20 su Rai2, film fantastico del 2014 diretto da Anthony e Joe Russo (Tu, io e Dupree, Welcome to Collinwood, Captain America: Civil War). Il protagonista, l’eroe della Marvel è interpretato sempre dall’attore Chris Evans, che abbiamo già visto nella prima parte del film e che aveva già interpretato un supereroe ne I Fantastici 4 e Avengers, accanto a lui Sebastian Stan (Sopravvissuto - The martian, Il cigno nero, The covenant) e la bellissima Scarlett Johansson, che in questa pellicola dà il volto alla Vedova nera e che è stata lanciata da La ragazza con l’orecchino di perla e Lost in translation.

CAPTAIN AMERICA THE WINTER SOLDIER, IL SUPEREROE COL VOLTO DI CHRIS EVANS CONTRO UN NUOVO NEMICO, ACCANTO ALLA BELLA VEDOVA NERA: LA TRAMA (oggi, 20 gennaio 2017) - Due anni dopo il film Avengers e la battaglia di New York, Captain America (Christ Evans) continua a lavorare per lo S.H.I.E.L.D. di Nick Fury (Samuel L. Jackson) mentre cerca di adattarsi alla vita nel XXI secolo. Nel frattempo un misterioso killer sovietico conosciuto come Soldato d'Inverno attacca Nick Fury, che viene dichiarato morto. Capitan America e la Vedova Nera (Scarlett Johansson), con l'aiuto del nuovo supereroe Falcon (Anthony Mackie), dovranno scoprire chi è il misterioso killer, considerato finora solo una leggenda da Guerra Fredda. I due scopriranno che lo S.H.I.E.L.D. è pieno di agenti infiltrati dell'Hydra, un'organizzazione terroristica attiva fin dalla Seconda Guerra Mondiale che controlla tre Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. ed è pronta a scatenarli contro i propri nemici. Gli eroi riescono a sventare i piani dell'Hydra quando interviene il Soldato d'Inverno. Quest'ultimo è in realtà Bucky Barnes, vecchio amico e compagno d'armi di Cap, che ha subito il lavaggio del cervello da parte dei Sovietici per essere impiegato come killer dirante la Guerra Fredda. Essendo stato privato della memoria, Bucky attacca Cap come un qualsiasi obiettivo da abbattere, e quest'ultimo deve difendersi dagli attacchi del suo ex migliore amico. L'unico modo di salvarsi sembra essere quello di uccidere il Soldato d'Inverno, ma Cap intende fare breccia nel condizionamento mentale per ritrovare il suo compagno.

