COMUNISTI COL ROLEX, FEDEZ E J-AX/ Video, Piccole cose: il brano già fra gli argomenti trend, il successo di Alessandra Amoroso (20 gennaio 2017)

COMUNISTI COL ROLEX, FEDEZ E J-AX: VIDEO PICCOLE COSE, IL BRANO GIÀ UN SUCCESSO SUI SOCIAL! - Poche ore fa Fedez e J - Ax hanno annunciato l'imminente uscita del nuovo video di "Piccole cose", il brano tratto dal nuovo album dal titolo "Comunisti col Rolex" che vede la partecipazione anche di Alessandra Amoroso e nasce dalla collaborazione con Roberto Casalino. L'annuncio ufficiale, però, è stato condiviso dai due cantanti solo pochi minuti fa su Twitter, dove entrambi hanno pubblicato il filmato tanto atteso da tutti i loro fan: "Il video di #PiccoleCose è fuori ORA!", ha scritto Fedez, e le sue parole hanno scatenato l'entusiasmo e i tanti commenti dei fan in rete, che in pochi minuti hanno portato l'hashtag #piccolecose in cima alla classifica degli argomenti trend della giornata. "Il video di #PiccoleCose è semplicemente stupendo, una bomba!", "La classe di Alessandra in qualsiasi contesto. #PiccoleCose". Questi sono soltanto alcuni dei tanti commenti pubblicati sui social dai tanti internauti. Ma anche IPantellas, il duo comico di youtube, ha pubblicato un tweet per congratularsi con Fedez e J - Ax: "Congratulazioni a tutti e tre! @Fedez @jaxofficial @AmorosoOF #PiccoleCose". Alessandra Amoroso, altra grande protagonista di questo successo, poche ore fa ha condiviso sui social il suo messaggio: "#Piccolecose è in download, streaming e videoclip. E sentirsi felice anche solo ad immaginare @jaxofficial @Fedez", ha scritto la cantante rivolgendosi alla sua big family. Per visualizzare il suo post, potete cliccare qui, mentre qui potete visualizzare il video di Piccole cose.

