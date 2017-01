CRIMINAL MINDS 4 / Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017: Hotch nel mirino di un serial killer (finale di stagione)

CRIMINAL MINDS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, Rai 4 trasmetterà gli ultimi tre episodi di Criminal Minds 4. Saranno il 24°, il 25° ed il 26°, dal titolo "Arma biologica", "La porta dell'inferno" e "All'inferno e ritorno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo arrivati in precedenza: la squadra inizia a cercare un pericoloso serial killer, che dimostra di avere una personalità disturbata. Ha fatto infatti pervenire alle autorità un video che mostra l'SI stesso chiedere di essere fermato. In base agli omicidi effettuati fino a quel momento, Rossi (Joe Mantegna) è convinto che sia altamente pericoloso, mentre Reid (Matthew Gray Gubler) conclude che esiste un testimone che potrebbe giocare un ruolo significativo. Crede infatti che il figlio potrebbe averlo incontrato di recente ed aiutarli a metterli sulle tracce di Vincent (Alex O'Loughlin). Più tardi, due rapinatori afroamericani fermano l'SI e gli sparano all'addome, ma l'uomo si allontana dopo aver colpito uno dei due con un coltello. In base alla testimonianza del sopravvissuto, il BAU scopre che l'SI ha un tic nervoso che usa fin da quando il figlio è diventato cieco. Una volta raggiunta la casa in cui vive Stanley Wolcott (Jake Cherry), scoprono tuttavia che è già stato prelevato da Vincent. In quel momento, l'SI sta infatti portando il ragazzino nel luogo in cui ha intenzione di ucciderlo, ma proprio conversando con Stan, Vincent cambia idea. Il figlio infatti lo guida nella visione di ciò che gli sta accadendo ed infine viene rintracciato dalla squadra, fortunatamente illeso. La squadra inizia ad indagare su un apparente incidente d'auto, in cui tuttavia c'è qualche particolare strano. Il presunto pirata ha infatti investito le due vittime ed infine è ritornato sui loro corpi con la retromarcia. Risalendo agli ultimi movimenti delle due donne, il BAU scopre inoltre che l'inseguimento era iniziato molti km prima. Dopo un appello tramite i media, Gil Bonner (Dale Midkiff) si presenta in Centrale e rivela di essere coinvolto nell'incidente stradale. Afferma infatti di aver tamponato per sbaglio l'SI molti anni prima e di temere che ora sia ritornato per vendicarsi. Riferisce tuttavia che l'incidente di cui parla si riferisce al 2007, anni in cui in realtà non risulta alcun evento simile. Morgan (Shemar Moore) scopre più tardi dal direttore di una clinica psichiatrica, che uno dei pazienti, Ian (Craig Baxley Jr.), potrebbe essere l'SI che stanno cercando. L'uomo è un ex militare, ha accusato una forte perdita di memoria in seguito all'incidente, in cui è morta la moglie. Ian invece è rimasto paraplegico, ma non ha alcuna abitazione intestata. Rossi intuisce che l'unico modo per rintracciarlo sia tramite l'auto che possiede, un modello molto vecchio per cui servono particolari tipi di ricambi.

CRIMINAL MINDS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2017, EPISODIO 24 "ARMA BIOLOGICA" - Dodici persone vengono uccise con l'antrace mentre si trovano in visita al Quiet Hills Park di Annapolis, nel Maryland. Il problema è che altre 13 persone le stanno raggiungendo come squadra di soccorso e dato il ceppo altamente sofisticato, il BAU capisce che l'SI ha una forte conoscenza scientifica. Il candidato ideale è uno scienziato militare, in grado di creare autonomamente quel tipo di variante. Il panico tuttavia si diffonde in città quando uno dei profiler rischia di essere una delle prossime vittime. EPISODIO 25 "LA PORTA DELL'INFERNO" - Il veterano di guerra WIlliam Hightower non esita ad usare misure estreme pur di ottenere l'attenzione dell'autorità su alcuni casi di scomparsa avvenuti a Detroit. Fra le vittime anche la sorella Lee. La Polizia inizialmente non avvia le indagini perché si tratta prevalentemente di barboni, ma il BAU decide di interessarsi del caso. I profiler risaliranno quindi fino in Canada, dove una delle donne viene ritrovata già morta. Hotch si sentirà particolarmente provato dal caso, ma una volta rientrato in città dovrà affrontare altri problemi. EPISODIO 26 "ALL'INFERNO E RITORNO" - Il BAU lavora con meno di quattro ore di sonno, a causa della vicinanza di due tipi di indagini. Un chirurgo ha infatti ricevuto una lettera da qualcuno che si firma LC, che gli annuncia la morte imminente del figlio 15enne. Se gli verrà impedito di portare a termine l'omicidio, l'SI ripiegherà verso altre persone fino a che non avrà messo fine alla vita di Jeffrey. Intanto, Emily cerca disperatamente di mettersi in contatto con Hoth e scopre che si trova in ospedale a causa di numerose ferite d'arma bianca: George Foyet è tornato.

