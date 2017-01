Carole Andrè / Oggi, video: successi nel cinema e nello sport in una vita piena di emozioni (20 gennaio 2017)

CAROLE ANDRÈ, OGGI, VIDEO: I RECORD NEL NUOTO (20 GENNAIO 2017) - Tra i tanti record raccolti in vita da Carole Andrè ce ne sono diversi anche nel mondo dello sport. Questa splendida artista francese infatti ha raccolto dei successi nel nuoto anche in età non più giovanissima. E' infatti diventata campionessa a sessantadue anni nei cinquanta rana a Roma. Un talento davvero incredibile che le ha permesso di riscuotere successi in un campo dove di certo non si pensa di ottenerne oltre i sessanta anni. Il 15 giugno del 2015 ha raccolto 43.94 sui 50 rana e ha superato al Trofeo Roma Nuoto Master alla piscina dell'ex Salaria Sport Village. In gara con lei c'erano delle ragazze che sicuramente potrebbero per età essere anche sue figlie. Sul portale online del Corriere della Sera possiamo inoltre vedere un'intervista proprio di quel periodo e scorgere la sua semplice femminilità subito dopo una gara che l'ha fatta entrare nella storia. Clicca qui per il video di Carole Andrè.

CAROLE ANDRÈ, OGGI, VIDEO: LA CARRIERA NEL CINEMA (20 GENNAIO 2017) - Carole Andrè è un'attrice francese nata a Parigi l'11 marzo 1953. E' inoltre figlia d'arte in quanto sua madre era una famosa attrice francese di nome Gaby André. La donna ha debuttato al cinema nel 1967 nel film Faccia a Faccia di Sergio Sollima. Dopo una serie di pellicole importanti come Dilinger è morto di Marco Ferreri e Fellini Satyricon di Federico Fellini, entrambi nel 1969, raggiunge un grandissimo successo nel 1976 quando recita nella serie televisiva sempre di Sergio Sollima ''Sandokan'' in cui interpretava il ruolo di Lady Marianna Guillonk. In carriera ha recitato con grandissimi registi italiani come Lucio Fulci in Zanna Bianca del 1973, Mario Camerini in Don Camillo e i giovani d'oggi, Dino Risi in Mordi e fuggi, Roberto Faenza in H2S e Mario Monicelli di Toh, è morta la nonna! Inoltre ha lavorato anche con registi francesi importanti come Claude Lelouch nel 1988 in Una vita non basta.

