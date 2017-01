DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017 e riassunto: Goku si salverà?

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 GENNAIO 2017 - Oggi, 20 gennaio 2017, va in onda una nuova appassionante puntata di Dragon Ball Super su Italia 1, nella quale vedremo il nostro eroe Goku continuare la battaglia con grande coraggio. Lo scontro fra Freezer e Goku continua senza esclusioni di colpi e con nuove tecniche: Goku, inerme a terra, riuscirà a salvarsi dal terribile nemico? Dopo il colpo di Sorget, che difenderà Freezer nel momento in cui si troverà inerme, anche Vegeta sarà pronto a scendere in campo...

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI IERI? (oggi, 20 gennaio 2017) - Nella puntata di ieri, 19 gennaio, di Dragon Ball Super, la saga di Frezeer del cartone animato Dragon Ball Super è arrivata al punto cruciale, tenendo incollati davanti agli schermi milioni di appassionati. Il titolo era Battaglia ai massimi livelli, La vendetta di Frezeer. Lo scontro fra Goku e il crudele avversario stava per arrivare al culmine, con entrambi che sprigionavano una forza inaudita. Così il terrestre ha deciso di superare il limite del dio dei Super Sayan, dimostrando una potenza mai vista sul Pianeta Terra. Dopo lo stupore iniziale Freezer si è lasciato andare ad una risata compiaciuta, dicendo che non avrebbe mai immaginato di dover combattere contro una divinità. Crilin è apparso preoccupato dal fatto che Freezer non si fosse scomposto più di tanto dopo l'arrivo di Goku. Quest'ultimo lo ha invitato a non perdere altro tempo e ad attaccarlo. Il mostro non si è fatto pregare, e ha provato ad attaccarlo alle spalle, ma Goku ha stoppato l'agguato e lo ha spinto all'indietro, facendo vacillare per la prima volta le granitiche certezze di Freezer. Il mostro però ha detto che quella non era la ua massima potenza, perché grazie all'allenamento svolto era riuscito a raggiungere un livello inimmaginabile. Dopo un'esplosione di luce fortissima, che ha accecato per diversi secondi tutti i presenti, Freezer si è trasformato, cambiando il proprio aspetto e raggiungendo un potere incommensurabile. Il mostro era passato dal colore bianco al colore oro, infatti voleva essere chiamato Golden Freezer. Poi ha chiesto a Goku se riuscisse a percepire quale fosse la sua potenza, e il Sayan ha detto di essere molto sorpreso dai risultati del suo allenamento e dalla forza che aveva generato. Freezer gli ha detto addio, perché non era sicuro che dopo ne avrebbe avuto la possibilità. Goku gli ha risposto di non esserne così sicuro e che gli avrebbe dato battaglia a lungo. I due hanno cominciato a sfidarsi senza esclusione di colpi. Ad un tratto Goku ha lanciato un'onda energetica fortissima e Golden Freezer ha avuto qualche difficoltà a disinnescarla. Nel frattempo Whis e Beerus si stavano recando sul luogo della battaglia, quando hanno incontrato Champa e Vados, il fratello di Beerus e la sorella di Whis. Champa ha discusso a lungo con Beerus, perché quest'ultimo gli ha intimato di tornare nel Sesto Universo, perché il Settimo Universo era il suo territorio. Il combattimento fra Goku e Freezer è proseguito a ritmi serrati e Gohan ha consigliato a Bulma e gli altri di mettersi al riparo, visto che le esplosioni che provenivano dal luogo della battaglia erano davvero molto forti. Vegeta frattanto restava impassibile con le braccia conserte e Bulma si chiedeva perché non aiutasse Goku nella sfida. Beerus, arrivato sul luogo della sfida, ha chiesta a Bulma un dolce di fragole ed è rimasto estasiato dal sapore sublime. Beerus ha osservato il combattimento, dicendo che Freezer era migliorato molto e che Goku era in netta difficoltà. Difatti qualche istante dopo il Sayan è finito al tappeto dopo una serie di ginocchiate inflittegli dal crudele avversario. Goku si è reso conto che l'avversario era più forte di lui e glielo ha fatto notare. Anche Freezer si è complimentato con lui, dicendo che era molto vicino ad un dio, ma che non sarebbe mai stato al suo livello. Ad un tratto però Freezer ha notato Beerus e si è di colpo paralizzato, spaventato dalle reazioni che avrebbe potuto avere. Bills-sama però ha detto che non avrebbe interferito nello scontro fra Freezer e Goku ma che sarebbe rimasto a guardare. Freezer ha ripreso ad attaccare, sferrando colpi fortissimi a Goku. La puntata si è conclusa con il Sayan al suolo, mentre freezer si preparava a finirlo definitivamente e senza pietà.

