Elena Morali / Isola dei Famosi 2017, foto e siparietti con Gianluca Fubelli pur di volare al più presto in Honduras! Video (oggi, 20 gennaio)

ELENA MORALI, ISOLA DEI FAMOSI 2016: FOTO E SIPARIETTI CON GIANLUCA FUBELLI PUR DI VOLARE AL PIÙ PRESTO IN HONDURAS! VIDEO (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Elena Morali è una delle tre aspiranti naufraghe che si contenderanno un posto sull'Isola dei Famosi 2017. Assieme a lei anche Desirée Popper, ex gieffina, e Giulia Calcaterra, ex velina dal fisico atletico. Le tre ragazze, in attesa di dare il via al televoto che decreterà la loro presenza in Honduras, hanno messo in piedi una vera e propria campagna elettorale sui social, dove con costanza condividono foto e video che testimoniano loro volontà di partecipare alla nuova edizione del reality di Canale 5. Proprio nelle ultime ore, Elena Morali è tornata su Instagram dove, grazie alla complicità del suo fidanzato, l'attore comico Gianluca Fubelli, ha pubblicato un breve video molto divertente, nel quale il suo compagno rivolge un appello ai fan e mostra a tutti gli evidenti segni da stress della sua fidanzata, determinata più che mai a raggiungere l'Honduras. "Se volete spedirmi sull'isola dovete votare CHI ELIMINARE tra le altre due ragazze appena partirà il televoto !!! Così finalmente @gianlucascintillafubelli potrà rilassarsi", scrive Elena Morali con il chiaro intento di dare il suo consiglio ai tanti fan che ogni giorno la seguono sui social. Ma vediamo quali sono i commenti più interessanti pubblicati nel suo profilo nelle ultime ore. "Ci pensiamo noi @gianlucascintillafubelli tranquillo. Così puoi mangiare quanto vuoi, puoi giocare con i trucchi, però evita di farti vedere con qualche suo vestitino @elenamoralireal", "Se ti fai vedere nudo. .voto", "Qual è il numero per votare?". Qualcuno, però, ha una controproposta, eccola: "Mandiamo @gianlucascintillafubelli sull'isola, se lo merita". Elena Morali, attivissima sui social, è determinata a ottenere un posto sull'Isola dei Famosi 2017 e, a quanto sembra, la sua simpatica campagna elettorale potrebbe molto presto dare i suoi frutti. Se volete visualizzare il video, potete cliccare qui.

