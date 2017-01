Elena Tambini / Chi è la sostituta di Alessandra Viero a Quarto Grado al fianco di Gianluigi Nuzzi

QUARTO GRADO, ELENA TAMBINI PRENDE IL POSTO DI ALESSANDRA VIERO (OGGI,20 GENNAIO) - Una importante novità in arrivo per il programma di Rete Quattro incentrato sui maggiori fatti di cronaca nera Quarto Grado. Infatti, ad affiancare Gianluigi Nuzzi alla guida della trasmissione non sarà più Alessandra Viero, in congedo per maternità, ma Elena Tambini che arriva in una squadra ormai consolidata e che raccoglie davanti alla tv circa 2 milioni di telespettatori ogni venerdì. Alessandra Viero, dopo tante stagioni di successo accanto a Nuzzi, ha deciso di dedicarsi serenamente alla sua nuova esperienza da mamma. Quello della Viero non sarà un addio dato come ha ammesso la stessa giornalista nel corso della puntata di Quarto Grado del 13 gennaio ma un arrivederci. Come dicevamo, prende il posto della Viero Elena Tambini, affascinante giornalista di Tgcom 24, Mediaset Premium ed ex arbitro di calcio femminile. Sul web, la Tambini ha un nutrito gruppo di followers ed è amatissima e seguitissima.

QUARTO GRADO, CHI E'LA NUOVA CONDUTTRICE ELENA TAMBINI (OGGI,20 GENNAIO) - Elena Tambini debutta alla guida di Quarto Grado il 20 gennaio al fianco di Gianluigi Nuzzi e si dovrà destreggiare tra i numerosi casi di omicidio e scomparse che fanno discutere l'opinione pubblica. La Tambini ha l'arduo compito di non far rimpiangere Alessandra Viero ma sul suo curriculum gli ingredienti per tenere incollati alla tv milioni di telespettatori ci sono tutti. Infatti, Elena Tambini è una giornalista professionista laureata in Economia e gestione di Beni Culturali e dello Spettacolo all'Università Cattolica di Milano. Nel 2015 collabora con prestigiose testate locali e poi c'è il grande salto di qualità, approdando a Mediaset. Prima è impegnata su Sport Mediaset nelle trasmissioni La moviola è uguale per tutti e You Premium. In seguito sarà la volta di TgCom24 e Dentro i fatti. Nel 2015 ha anche pubblicato un libro dal titolo Amore e fuorigioco.

