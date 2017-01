FABRIZIO CORONA/ Ultime notizie: spenti i riflettori sulle spinose faccende giudiziarie dell’ex re dei paparazzi (news oggi, 20 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: TUTTO TACE IN ATTESA DI NOVITÀ (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - L'ultima notizia che riguardava Fabrizio Corona risale ormai a parecchi giorni fa. Mai come adesso, i riflettori sulla sua triste faccenda giudiziaria si sono irrimediabilmente spenti nell'attesa che la giustizia faccia il suo corso. L'imprenditore catanese ha un problema, questo è evidente, come appare evidente che la voglia di risolvere i suoi problemi - fino ad ora - non c'era stata. Silvia Provvedi gli è comunque rimasta vicina, così come la madre Gabriella e il fratello Federico e, attualmente, non resta altro da fare. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono diventati coppia di fatto, anche per avere tutti i diritti di una comune famiglia per le visite in carcere all'ex re dei paparazzi. L'attuale fidanzata inoltre, in base a ciò che racconta la cronaca rosa, pare avere un ottimo rapporto con Carlos Maria, il figlio avuto dal suo matrimonio con Nina Moric. Fabrizio Corona è stato arrestato per la terza volta nell'ottobre 2016 con l'accusa di intestazione di beni fittizi sottratti alla società Atena Srl e, nonostante le problematiche, la giovane fidanzata non l'ha mai abbandonato. La coppia malgrado le oggettive distanze, cerca come può di alimentare l'amore e lui, anche rinchiuso in cella gli fa comunque arrivare gesti d'amore, proprio come fa lei, condividendo la sua passione sui social. E' stata Novella 2000 a dare la notizia in esclusiva: "Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono diventati ufficialmente una Coppia di Fatto, anzi una Famiglia di Fatto", si legge e così, la gemella mora del duo de Le Donatella, ha ottenuto il foglio di convivenza che le permetterà di andare dal suo fidanzato a San Vittore avendo gli stessi diritti di un familiare. Questo è ciò che è emerso molti giorni fa e, per forza di cose, sulla faccenda giudiziaria di Fabrizio Corona – per adesso – tutto tace in attesa di buone nuove.

© Riproduzione Riservata.