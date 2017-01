Festival di Sanremo 2017 / Carlo Conti, ecco quanto guadagna. Le polemiche (oggi, 20 gennaio 2017)

FESTIVAL DI SANREMO 2017, ECCO QUANTO GUADAGNA CARLO CONTI (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Se lo stavano chiedendo in molti, soprattutto dopo aver saputo della partecipazione a titolo gratuito di Maria De Filippi: quando guadagna Carlo Conti grazie alla conduzione del Festival di Sanremo 2017? A rivelare questa indiscrezione è stata il quotidiano La Stampa, che ha rivelato che Carlo Conti avrebbe guadagnato un cachet da ben 650mila euro, molto più di quanto gli era stato dato per dirigere Sanremo negli scorsi anni. Una cifra enorme che sta già sollevando molte polemiche nell'opinione pubblica, che ritiene che il compenso sia decisamente eccessivo. Per adesso non replica Carlo Conti, che non si pronuncia sulla cifra che andrà a guadagnare per Sanremo 2017: la voce comunque non è stata ancora confermata e non è ufficiale che questo sia il reale cachet percepito da Carlo Conti anche se ci sono buone probabilità che sia così. Secondo voi è eccessivo o vale il prezzo del conduttore?

FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUEST'ANNO SARÀ UN GRAN SUCCESSO? (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Negli ultimi anni il Festival di Sanremo era stato un po' preso di mira dai telespettatori, che consideravano la kermesse noiosa e senza spunti interessanti. Quest'anno la Rai ha deciso di investire molto in Sanremo 2017, e ha deciso di chiamare grandi nomi che si dovranno esibire sul palco dell'Ariston: da Lp a Ricky Martin, da Tiziano Ferro a Carmen Consoli, quest'anno sembra non mancare proprio nessuno. Anche tra i Big in gara ci sono dei nomi molto attesi: come quello di Fiorella Mannoia, che sono anni che non partecipa al Festival e che la Snai da come la cantante più quotata per la vittoria, seguita da Sergio Sylvestre ed Elodie Di Patrizi, l'amica di Emma Marrone. Insomma, quest'anno sembra che Sanremo 2017 abbia tutte le carte in regola per rifarsi un nome dopo le critiche degli ultimi anni anche se si sa, queste comunque non mancheranno. Sanremo 2017 avrà inizio il 7 febbraio.

