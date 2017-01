GOSSIP UOMINI E DONNE / News: Video, Giulia De Lellis smentisce di essere incinta ma perde fan, ecco perché! (oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: VIDEO, GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SMENTISCONO LA GRAVIDANZA - Giulia De Lellis dopo i catfight con Asia Nuccetelli, è entrata anche nelle grazie di Barbara d’Urso che l’ha voluta con lei, saltuariamente, per il ruolo di opinionista. Anche Andrea Damante è stato più volte ospite della ruspante conduttrice napoletana e, durante quelle occasioni – almeno all’inizio – Giulia si è dovuta confrontare proprio con Asia e Antonella Mosetti. Successivamente, la popolarità online di Giulia è cresciuta a dismisura e questo, per certi versi le ha un poco fatto montare la testa. La De Lellis ha conquistato dopo poco il primo milione di seguaci su Instagram diventando una fashion blogger. E, dopo il successo si era molto parlato di una sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi. Durante il corso dei mesi poi, tra segnalazioni e anticipazioni, pareva che la sua presenza si confermasse giorno dopo giorno, fino a quando… La sua partecipazione è stata smentita e, così come riportava anche 361 magazine, il motivo era da attribuire ad una ipotetica gravidanza smentita successivamente sia dalla De Lellis che da Damante. Il loro modo di fare però, sta incominciando a dare fastidio a fan ed haters in quanto, la coppia è considerata troppo spocchiosa e piena di sé. Faranno un passo indietro mostrandosi più umili? Cliccate qui per visionare il video-smentita di Andrea e Giulia.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: GIULIA DE LELLIS, I FAN LE REMANO CONTRO ED I SETTIMANALI PARLANO DI GRAVIDANZA – In attesa di novità dall’attuale registrazione del trono classico, scopriamo quali sono le ultime news sugli ex protagonisti. Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno trovato il successo grazie al programma ideato e condotto da Maria De Filippi. La coppia poi, ha portato a casa la massima popolarità per via della partecipazione di lui al Grande Fratello Vip, la prima edizione del reality con al suo interno solo personaggi famosi. Durante quella occasione, Giulia De Lellis è stata “presa di mira” per via di alcuni forti scontri tra Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti. La figlia dell’ex lolita di Non è la Rai infatti, nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, ha avuto modo di creare una fortissima amicizia con Andrea Damante, che comunque, teneva le distanze considerando la giovane come una sorella minore. Anche Asia ha affermato in più di una occasione di considerare Andrea come il suo migliore amico, proprio in funzione del fatto che, il suo ex “best friend”, si era allontanato da lei per via della fidanzata. La Nuccetelli quindi non voleva che accadesse questo anche con Andrea ma, l’intervento in Casa di Giulia De Lellis ha aperto gli scenari di una polemica senza fine che comunque ha portato visibilità a tutti quanti. Giulia De Lellis però, sta incominciando ad avere degli atteggiamenti da diva che non piacciono ai fan, ed alcuni le “remano contro”. Dopo la notizia della presunta gravidanza apparsa su 361 magazine, anche il settimanale “Oggi” la conferma: dove sta la verità? Cliccate qui per leggere la news sul settimanale nella sua versione cartacea.

© Riproduzione Riservata.