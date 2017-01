I BASTARDI DI PIZZOFALCONE / Anticipazioni 23 gennaio e news: Laura Piras respinge Lojacono, quale mistero nasconde il Pm?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO E NEWS: LAURA PIRAS RESPINGE LOJACONO, QUALE MISTERO NASCONDE IL PM? - Appuntamento a Lunedì 23 gennaio per il quarto appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv d’autore tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che vede Alessandro Gassman nelle vesti del protagonista. Giuseppe Lojacono, questo il nome del personaggio principale, è stato trasferito nel commissariato di Napoli dopo un’accusa infamante, ma qui è riuscito a mettere in evidenza tutte le sue doti investigative conquistando la fiducia dell’affascinante Pubblico ministero Laura Piras, interpretato da Carolina Crescentini. Il prossimo caso vedrà Lojacono impegnato nelle indagini di un duplice omicidio, l’assassinio di un giovane ricercatore e di sua sorella. Tutti i sospetti si concentreranno su un padre padrone molto violento, ma gli indizi porteranno gli investigatori sulle tracce del vero colpevole, una persona insospettabile. Il pubblico, però, è in attesa di scoprire se Lojacono riuscirà ad avere una nuova chance con il Pm Piras, che ha già preso le distanze, rivelando di dover chiudere i conti con il passato prima di dare il via a una nuova storia d'amore. In un romanzo dove ogni protagonista sembra nascondere un segreto, quale sarà il mistero che si cela dietro al rigore dell’affascinante Laura Piras? Per cercare di scoprirlo, potete rivedere il confronto dei due protagonisti in un breve video riproposto dalla fanpage ufficiale della fiction.

