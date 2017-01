I MERCENARI 3 / Sylvester Stallone e Jason Statham di nuovo insieme nel film stasera su Italia 1 (oggi, 20 gennaio 2017)

I MERCENARI 3, LA SQUADRA SI RIUNISCE PER COMBATTERE UN EX AMICO, IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Questa sera, 21 gennaio 2017, su Italia 1 va in onda I mercenari 3, film d'azione del 2014 diretto da Patrick Hughes (Red hill, The hitman's bodyguard) ed interpretato da un ricchissimo cast di star di film d'azione fra cui Sylvester Stallone, il celebre duro per antonomasia di Rocky e Rambo, Wesley Snipes, attore famoso per la trilogia di Blade, Demolition Man (sempre accanto a Stallone) e The fan: il mito e Dolph Lundgren (Rocky IV, Shooter - Attentato a Praga, Il vendicatore). L’elenco di grandi star, solitamente eroici e pronti a tutto non finisce qua, alle riprese hanno preso parte anche Harrison Ford, Mel Gibson (nell’inedito ruolo di cattivo) e Arnold Schwarzenegger, un cast davvero eccezionale.

I MERCENARI 3, LA SQUADRA SI RIUNISCE PER COMBATTERE UN EX AMICO, LA TRAMA (oggi, 19 gennaio 2017) - Ritorna in questo terzo capitolo della saga Barney (Sylvester Stallone) con la sua band di mercenari, gli Expendables. Questa volta Christmas (Jason Statham) e il resto della squadra dovranno affrontare il loro peggior nemico. Si tratta di Conrad Stonebanks (Mel Gibson), fondatore anni prima dei mercenari insieme a Barney e suo grande amico. Stonebanks è poi diventato un trafficante d'armi. Durante una missione Barney credeva di averlo ucciso, ma il perfido ex amico è tornato dalla tomba, pronto a vendicarsi e a distruggere il gruppo che aveva contribuito a creare. Intanto Barney ha deciso di rinnovare gli Expendables, sostituendo la vecchia guardia con nuovi mercenari più giovani, addestrati ed esperti delle nuove tecnologie. L'ultima battaglia del gruppo di Barney diventa quindi sia una sfida contro il vecchio nemico\amico, sia una lotta fra il vecchio e il nuovo, fra le giovani reclute che si affidano alla tecnologia e i vecchi mercenari, forse non più atletici come un tempo ma temprati e affiatati da moltissime battaglie.

