IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO / Anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2017: Evelina sceglie Piero

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 27 GENNAIO 2017 Dopo averci tenuto compagnia per due puntate, il personaggio di Jessica uscirà di scena ne Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo. Difficile dire se si tratta di un’assenza momentanea. Il fatto che la parrucchiera si sia sposata con Nino potrebbe portarla via per un bel po’ di tempo, anche se teoricamente, essendo socia del salone di bellezza, dovrebbe tornare a occuparsene. Staremo a vedere. Le anticipazioni sulla terza puntata del 27 gennaio dicono intanto che Luca dovrà cominciare a cercare una nuova parrucchiera per riuscire a portare avanti come si deve il locale. Al centro della puntata ci sarà quindi Evelina. La ragazza resterà delusa da Carmelo e ancora una volta incrocerà Piero, per il quale ormai abbiamo capito che batte il suo cuore. Nel frattempo sembra che entrerà in scena suo padre, l’uomo che lei ritiene abbia rovinato la vita a sua madre. Un uomo ricco, proprio come ricco è Piero: le due cose sono quindi collegate? I fan della fiction di Canale 5 sono comunque un po’ delusi: dopo aver rivisto per qualche istante Annalisa nella prima puntata non hanno più notizie del personaggio interpretato da Giuliana De Sio, molto amato dal pubblico anche perché presente nella serie originale di molti anni fa. Forse tornerà in scena la prossima settimana. O forse più avanti. Ci sembra infatti di capire che i personaggi potrebbero uscire di scena abbastanza rapidamente lasciando lo spazio ad altri. E guardando il cast, in effetti ci sono personaggi che ancora dobbiamo scoprire in questa fiction.

