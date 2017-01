IL RICCO E IL POVERO ANTICIPAZIONI/ Nella prima puntata del programma di Chef Rubio ci sarà Carmen Russo

IL RICCO E IL POVERO, TORNA IL PROGRAMMA DI CHEF RUBIO (OGGI, 20 GENNAIO) - Appuntamento imperdibile con un nuovo programma condotto da una delle nuove icone del piccolo schermo. Dopo la puntata pilota, il 20 gennaio torna Il ricco e il povero, il programma di Chef Rubio che metterà alla prova lo stesso cuoco insieme ad un personaggio completamente diverso da lui. Il ricco e il povero andrà in onda con cinque puntate e il format è semplice: in ogni puntata Rubio sarà pprotagonista di un viaggio insieme a un vip. I due dovranno superare una serie di prove sia individuali che di gruppo e chi riiuscirà ad affrontare le avversità con maggior coraggio riuscirà a vincere un soggiorno in un hotel a cinque stelle nella città scelta per la puntata. Chi perderà la sfida, invece, si ritroverà costretto a sopportare tutte le criticità dei contesti dove sarà catapultato. Come dicevamo, le puntate sono cinque e per ciascuna di essere ci sarà un vip diverso che affiancherà Chef Rubio e ingaggerà con lui una sfida all'ultimo sangue.

IL RICCO E IL POVERO, CARMEN RUSSO E ARISA A FIANCO DI CHEF RUBIO (OGGI,20 GENNAIO) - Nella prima puntata de Il ricco e il povero, a sfidare Chef Rubio sarà Carmen Russo, la quale partirà con lui alla volta di Atena. Tuttavia, la ballerina e showgirl non sarà l'unica a viaggiare con l'irriverente cuoco di Unti e bisunti. Oltre a lei ritroveremo Arisa, la quale volerà a Copenaghen, Fabio Canino a Budapest, il doppiatore Francesco Pannofino a Siviglia e Massimiliano Rosolino a porto. Insomma, un cast stellare che cercherà di farci conoscere un altro aspetto di Rubio ma anche scoprire delle città meravigliose dopo la Marrakesh della puntata pilota con Costantino Della Gherardesca. L'idea di fondo de Il ricco e il povero è quella di mostrare una città nelle sue tradizioni sia dal punto di vista del lusso che della semplicità. Le puntate saranno ricchissime di colpi di scena dato che durante la sua durata potranno esserci dei continui cambi di ruolo e anche il ritorno a casa sarà deciso da una sfida che decreterà chi potrà prendere effettivamente un aereo e chi no.

IL RICCO E IL POVERO, ECCO CHI E' CHEF RUBIO (OGGI, 20 GENNAIO) - Chef Rubio è un personaggio televisivo, ex rugbista e cuoco. Si fa conoscere al grande pubblico col programma in onda su DMAX Unti e bisunti, dove approda nel 2013. Grazie al programma, Chef Rubio ha potuto girare tre stagioni e scrivere due libri e una raccolta di ricetta, insieme ad un film del 2016. Chef Rubio è molto attivo nel sociale ed è considerato spesso come una sorta di anti-Cracco. Infatti, in Unti e bisunti Rubio va a scovare outsider culinari, venditori ambulanti di leccornie, il tutto affrontato con la sua romanità insita. Rubio è molto attivo sui social anche se spesso finisce al centro delle polemiche, come nel corso dell'estate scorsa quando pubblicò una foto di Nichi Vendola che attirò molte critiche da parte degli internauti. E' stato spesso definito un'icona gay ma lui si dichiara etero. Insomma, un vero e proprio "maledetto" della cucina che ora si prepara ad affrontare questa nuova sfida televisiva.

br/>© Riproduzione Riservata.