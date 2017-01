IL SEGRETO / Anticipazioni: Fè si prepara ad ingannare Donna Francisca? (Oggi, puntata 20 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO: ELISEO PICCHIA SOL - La crudeltà di Eliseo non avrà limitE tanto che a restare sorpresa sarà persino Donna Francisca nella puntata de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 oggi a partire dalle ore 16:20 circa. In essa, il terribile individuo sarà sempre più fuori controllo, non facendosi scrupoli a mostrare la sua rabbia picchiando Sol. Non sopporterà le ingerenze della famiglia Santacruz nei suoi confronti, tanto da essere alla ricerca di una nuova strategia per compiere la sua vendetta verso Severo e i suoi familiari. E chi meglio della Montenegro potrà aiutarlo a portare a termine il suo piano? Sarà per questo che il marito di Sol si presenterà alla villa chiedendo aiuto alla sua alleata, lei glielo concederà? Vi sorprenderà sapere che la reazione della ricca signora questa volta sarà incredibilmente inaspettata: dopo aver parlato con Eliseo, infatti, la donna si presenterà da Severo e sembrerà quasi pronta a metterlo in guardia. Ma saranno davvero queste le sue intenzioni?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO: FE' INGANNA FRANCISCA? - Nel bene e, soprattutto nel male, Donna Francisca è sempre al centro delle trame de Il Segreto, cercando di intromettersi nelle vicende riguardanti i suoi compaesani. Non sarà immune dagli intrighi della sua padrona la simpatica Fè che dovrà seguire gli ordini che le sono stati impartiti se vorrà mantenere il suo lavoro alla Casona. La Montenegro, infatti, è stata molto chiara con lei: in cambio della sua posizione di governante, dovrà spiare i Castaneda e gli Ulloa e scoprire qualsiasi notizia degna di nota e riguardante Aurora e Beltran. Ma di fronte a questa minaccia, Fè oggi agirà nell'unico modo possibile: si recherà da Emilia e le racconterà quanto le è stato ordinato dalla sua padrona, precisando di non avere nessuna intenzione di tradire i suoi cari amici. Sarà a quel punto che lei e la figlia di Raimundo elaboreranno un piano per ingannare la Montenegro: riportarle notizie non vere su Aurora e Beltran, depistando la ricca signora sulle reali intenzioni della figlia di Pepa e Tristan. Riusciranno a farla franca?

© Riproduzione Riservata.