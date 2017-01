IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole: una nuova epidemia arriva a Puente Viejo

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVA EPIDEMIA A PUENTE VIEJO - Le epidemie sono una costante nelle creazioni di Aurora Guerra che sia ne Il Segreto che in Una vita ha spesso proposto gravi malattie contagiose che hanno causato la morte di illustri protagonisti. Non saranno da meno le prossime puntate spagnole de Il Segreto nelle quali sarà il morbillo ad entrare prepotentemente in scena. A inizi '900 si trattava di una malattia altamente contagiosa e anche i protagonisti Camila e Hernando si troveranno gravemente in pericolo. La prima ad essere contagiata sarà proprio la signora Dos Casas che avrà la febbre altissima, tanto che Lucas sarà preoccupato per le sue sorti. Ma indovinate un po' chi sarà al suo fianco in questi difficili giorni? Sebbene il loro matrimonio non sia mai stato consumato, Hernando non la abbondonerà per un solo giorno, tanto da finire per restare a sua volta contagiato. E a quel punto sarà a Camila, ormai fuori pericolo, a ricambiare l'aiuto e l'affetto del marito.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FRANCISCA FA UN NUOVO TESTAMENTO - Quante volte il testamento di Donna Francisca è stato cambiato nella storia de Il Segreto? In passato abbiamo visto tra i beneficiari i figli Tristan e Soledad, poi Maria e successivamente Bosco. Ma dopo la morte di quest'ultimo per la ricca signora dovrà essere nominato un nuovo erede. Sarà Beltran il fortunato, anche se la nonna non conoscerà in modo preciso dove il nipote si trovi? Il sospetto che questa volta le cose possano andare diversamente non mancherà soprattutto quando la ricca signora convocherà, insieme al notaio, anche Don Berengario e Mauricio. Il primo sarà ovviamente il testimone del nuovo documento che la Montenegro vorrà scrivere ma potremo dire la stessa cosa anche per prode capomastro? E se invece l'obiettivo della Montenegro fosse un altro? Non potremo dimenticare che anche quando tutto il mondo le aveva voltato le spalle, Mauricio era sempre rimasto fedele alla sua padrona, tanto da averle dato anche del denaro per aiutarla nelle sue spese. E se diventasse proprio lui il suo erede?

