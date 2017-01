ISOLA DEI FAMOSI 2017, Cast / Giulia Calcaterra, Elena Morali e Desirée Popper, chi volerà in Honduras? Foto (oggi, 20 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, GIULIA CALCATERRA, ELENA MORALI, DESIRÈ POPPER, CHI VOLERÀ IN HONDURAS? - Il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2017 è ormai noto da giorni, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ma resta ancora da definire chi fra Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desirée Popper avrà il privilegio di volare in Honduras per partecipare al reality più atteso di questa stagione. Come molti già sanno, i recenti fatti di cronaca hanno reso necessaria la sospensione del televoto, che si sarebbe dovuto aprire ieri nel corso della puntata di Pomeriggio 5; al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Mediaset, che a quanto pare ha rimandato la decisione del pubblico a data da destinarsi. Giulia Calcaterra, l'ex velina aspirante naufraga, ha chiarito la questione pochi minuti fa sul suo profilo Instagram: "Mi scuso con chi mi chiede quando e dove si aprirà il televoto per l'isola,ma in rispetto a quanto successo in Abruzzo abbiamo rimandato il tutto in data da definirsi. Vi abbraccio". Quale sarà la decisione del format? Cliccate qui per visualizzare il messaggio pubblicato da Giulia Calcaterra.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SERVIZIO FOTOGRAFICO PER SAMANTA DEGRENET (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - È ormai ufficiale, Sarà Samantha Degrenet a sbarcare sull'Isola dei Famosi 2017 al posto di Wanna Marchi e Stefania Nobile. La notizia, annunciata qualche giorno fa da Mediaset attraverso un comunicato, è stata accolta in maniera molto positiva dal pubblico di canale 5, che negli ultimi giorni si era scagliato contro la decisione del programma, giudicata a tratti di cattivo gusto. Samantha Degrenet, messi da parte i dubbi dei primi giorni causati soprattutto dal fatto di dover passare molte settimane lontana dal suo bambino, è apparsa sui social di recente più serena. Poche ore fa ha pubblicato uno scatto su Instagram con il quale ha rivelato, a colpi di hashtag, di essere pronta a partecipare a un servizio fotografico. "Che cosa mi metto?", ha chiesto la show girl ai suoi numerosissimi fan, forse dimenticando che fra un po' di giorni le sue preoccupazioni saranno ben diverse. Se volete visualizzare l'immagine postata da Samantha Degrenet, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.