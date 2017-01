Il Collegio, Rai 2 / Le testimonianze di chi c'è stato veramente (oggi, 20 gennaio 2017)

IL COLLEGIO, RAI 2: LE TESTIMONIANZE DI CHI NE HA FATTO PARTE (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Il Collegio è un nuovo reality che stavolta ha per protagonisti i più giovani: ragazzi tra i 13 e i 17 anni che devono vivere chiusi nell'istituto come se fossero negli anni sessanta. Alcuni di loro sono eliminati, altri proprio non ce la fanno a continuare e abbandonano: di certo tra olio di fegato di merluzzo e l'assenza dei cellulari, la vita deve essere insopportabile per gli adolescenti. Ma c'è chi da ragazzo è stato davvero in collegio e racconta una realtà molto dura di quesgli istituti. Uno di questi è Pippo Franco, entrato in collegio nel 1946 dopo la morte del padre in Africa. L'uomo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni le punizioni corporali che doveva subire costantemente e la fame che provava quando andava a letto la sera visto che la cena era davvero essenziale e ovviamente non rimpiange affatto quegli anni di privazione. Un'esperienza tutto sommato diversa da quella che stanno vivendo i ragazzi oggi nel reality show Il Collegio.

IL COLLEGIO, RAI 2: RITA DALLA CHIESA E RICKY TOGNAZZI (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - In collegio c'è stata anche Rita dalla Chiesa, che ha passato quattro anni all'istituto dell'Arma dei Carabinieri di Roma. La donna ha raccontato a Sorrisi che spesso lei veniva rimproverata per il suo comportamento indisciplinato e la sua insofferenza alle regole (come i ragazzi del reality show!) e che una volta aveva esortato le sue compagne di classe a non andare alla Messa imposta dalla scuola. Anche Ricky Tognazzi è stato in collegio, ma a Birmingham, e racconta sempre a Sorrisi che lo ricorda come un periodo tutto sommato felice della sua vita. L'unica pecca? Anche lì le punizioni corporali dato che l'insegnante era solito lanciargli delle scarpe quando dava una risposta sbagliata. Delle esperienze che sembrano ben più dure di quelle affrontate dai ragazzi del reality il Collegio, che quantomeno possono decidere quando abbandonare lo show e tornare alla loro spensierata vita precedente.

