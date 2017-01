Il temerario/ Il film con Robert Redford e Susan Sarandon in onda su Rete 4. La trama e il cast (Oggi, 20 gennaio)

IL TEMERARIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 20 GENNAIO 2017) – Il palinsesto di Rete 4 offre questo pomeriggio a partire dalle ore 16,30 la visione del film Il temerario (The Great Waldo Pepper). Una pellicola americana del 1975 prodotta dalla Universal Pictures, per la regia di George Roy Hill e durata di circa 107 minuti. Nel cast sono presenti alcuni grandi attori a stelle e strisce come Robert Redford, Bo Svenson, Susan Sarandon, Geoffrey Lewis,Edward Herrmann e Margot Kidder.

IL TEMERARIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 20 GENNAIO 2017) – La vicenda ha inizio in America negli anni seguenti al primo feroce conflitto mondiale, dove molti piloti che un tempo avevano fatto parte dell’aviazione militare, a causa della loro innata passione per il volo ma anche per cercare di portare a casa un discreto guadagno si esibiscono in una serie di numeri acrobatici a bordo del proprio velivolo. Ad ammirare le loro esibizioni così sorprendenti ed eccezionali vi è un folto numero di persone che si dicono sbigottite di fronte a tanta bravura. Tra i vari piloti vi è Waldo Pepper (Robert Redford), un vero asso. L’uomo ama raccontare un aneddoto che lo ha visto protagonista nella prima guerra mondiale quando si è dovuto scontrare con il pilota Ernst Kessier (Bo Brundin), anche lui grande pilota e campione tedesco. La realtà dei fatti però vede un altro campione del volo scontarsi con il pilota tedesco ma Waldo è da sempre affascinato da questa storia da considerarla sua e da prendersene i meriti. Un giorno però Waldo Pepper rimane coinvolto in due incidenti aerei, inoltre a seguito delle severe e rigide norme che regolano il volo e che vengono imposte, il pilota si trova costretto a lasciare quella che è la sua passione più grande. Seppur rammaricato da questo ritiro, Waldo viene scelto per prendere parte ad un importante film in cui vengono narrate le gesta e le imprese dei grandi piloti di aerei durante la prima guerra mondiale. L’uomo si ritrova quindi catapultato a Hollywood e quello che da sempre era il suo sogno, sembra materializzarsi. Waldo infatti dovrà scontrarsi nella finzione cinematografica proprio con il campione tedesco Ernst Kessier, il suo sogno quindi di avere un combattimento aereo con lui si sta finalmente realizzando.

