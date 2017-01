Isola dei famosi 2017, Cast / Massimo Ceccherini torna nel programma, mancanza di idee della produzione? (oggi, 20 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MASSIMO CECCHERINI TORNA NEL PROGRAMMA (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Massimo Ceccherini è uno dei partecipanti dell'Isola dei famosi 2017: l'attore toscano, per chi seguiva il reality già qualche anno fa, era stato già un naufrago, ma era stato cacciato dal programma che all'epoca andava in onda su Rai Due per una bestemmia detta durante la diretta del programma. A nulla sono valse le sue scuse successive: Massimo Ceccherini dovette lasciare l'Isola dei famosi. Quest'anno ritorna, ed è la prima volta che un vecchio partecipante torna nelle Honduras: visti i problemi che ha avuto la produzione in questa nuova edizione de l'Isola dei famosi 2017, che i registi abbiano deciso di ripescare vecchi personaggi per mancanza di idee sui partecipanti? Non lo sappiamo, ma di certo è abbastanza strano vedere un vecchio volto tornare ancora nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Come andrà Massimo Ceccherini, stavolta riuscirà a rimanere nell'Isola o sarà cacciato ancora una volta?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ALESSIA MARCUZZI IN DIFFICOLTÀ? (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Alessia Marcuzzi conduce l'Isola dei famosi 2017, forse una delle edizioni con più polemiche degli ultimi anni. Prima fra tutte la partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile - la cui presenza è stata però poi cancellata - e poi quella di Stefano Bettarini, che all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha suscitato molte polemiche per delle frasi molto offensive dette nei confronti delle donne e della sua ex moglie, Simona Ventura. Sembra che Alessia Marcuzzi si sia opposta alla sua presenza, ma alla fine non sia riuscita a imporsi. Non deve essere facile per la conduttrice, che pure ha anni di esperienza alle spalle, essere la presentatrice di uno degli show che sono stati più oggetto di insulti degli ultimi tempi. Al suo fianco avrà comunque delle persone che sono pronta ad aiutarla e che sono molto valide a livello professionale: Alessia Marcuzzi saprà sicuramente come cavarsela e trasformare l'Isola dei famosi 2017 in un successo.

© Riproduzione Riservata.